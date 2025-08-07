به گزارش ایلنا، مهدی تاج در صحبت‌های جدید خود در مورد کمک داور ویدیویی گفت: در فصل گذشته با پیگیری‌های متعدد و تلاش فدراسیون، موفق شدیم اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از دولت قبل برای تجهیز لیگ به سیستم VAR جذب کنیم، اما متأسفانه این بودجه به خزانه برگشت خورد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: با این حال با حمایت‌های اخیر و تأمین مالی انجام شده، امیدواریم لیگ آینده را به طور کامل با سیستم VAR برگزار کنیم. رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: هر چند حضور VAR تضمین‌کننده حذف کامل اشتباهات داوری نیست، اما قطعا این فناوری می‌تواند اشتباهات تأثیرگذار را به حداقل برساند.

تاج گفت: با توجه به تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که داشتیم، بخش عمده‌ای از چالش‌های فصل گذشته ناشی از اشتباهات داوری بود.

وی در مورد وضعیت ورزشگاه آزادی نیز خاطرنشان کرد: کارهای به‌روزرسانی ورزشگاه آزادی در حال انجام است، اما تأکید ما بر این است که باشگاه‌ها خودشان مسئول تأمین ورزشگاه هستند، وظیفه فدراسیون و وزارت ورزش، ساخت ورزشگاه برای باشگاه‌ها نیست و باشگاه‌ها باید یا ورزشگاه داشته باشند یا برای اجاره آن قرارداد ببندند.

رئیس فدراسیون فوتبال به برنامه‌های بین‌المللی پیش رو اشاره کرد و ادامه داد: مسابقات فوتسال جام کافا به میزبانی کیش برگزار خواهد شد، همچنین سالن مجهزی در اردبیل وجود دارد که با بازدیدی که انجام دادیم، در تلاش هستیم یکی از مسابقات بین‌المللی آینده را در این شهر برگزار کنیم.

او تصریح کرد: ما باید واحدهای تولیدی خود را در این حوزه به شرایط استاندارد بین‌المللی برسانیم تا در بازی‌های مختلف از توپ‌های تولیدی کشورمان به شکل استاندارد استفاده شود.

تاج گفت: قطعا ما در ارتباطی که با فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا داریم این مجموعه‌ها را معرفی می‌کنیم تا در صورت رعایت استانداردها بتوانند در بازی‌های مختلفی که پیش رو است از این توپ‌ها استفاده کرده و چنین مجموعه‌هایی را نیز به رسمیت بشناسند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز رقبای جدی نظیر: ترکیه، روسیه و عراق در تولید توپ و سایر تجهیزات ورزش فوتبال شاهد رقابت آنها با کشورمان هستیم که قطعا تولیدکنندگان کشورمان می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: شرایط برای برگزاری لیگ برتر و لیگ‌های دسته پایین کشور آماده شده و در روزهای آینده شاهد آغاز رقابت‌های فوتبال کشورمان خواهیم بود تا هیجان دوباره به میادین ورزشی و علاقه‌مندان بازگردد.

