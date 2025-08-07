الهلال سراغ راموس رفت اما نونیز را گرفت

به گزارش ایلنا، الهلال عربستان پس از ناکامی در جذب گونسالو راموس، مهاجم پرتغالی پاری‌سن‌ژرمن، به‌سرعت مسیر خود را تغییر داد و حالا با داروین نونیز، مهاجم اروگوئه‌ای لیورپول، به توافق نهایی رسیده است. طبق اعلام رسانه‌های معتبر، انتقال نونیز به الهلال قطعی است و تنها مراحل نهایی شامل پرواز او به عربستان و امضای رسمی قرارداد باقی مانده است.

قرارداد نونیز با الهلال سه ساله خواهد بود و مبلغ انتقال او چیزی حدود ۵۳ میلیون یورو عنوان شده است. این در حالی است که هدف اولیه باشگاه سعودی، گونسالو راموس بود. راموس که فصل سختی را در پاری‌سن‌ژرمن با نیمکت‌نشینی پشت سر گذاشته، با وجود داشتن گزینه جدی الهلال، پیشنهاد این باشگاه را رد کرد و تأکید داشت که هنوز به آینده خود در فوتبال اروپا امیدوار است.

رد پیشنهاد از سوی راموس باعث شد الهلالی‌ها به سرعت سراغ گزینه‌ای دیگر بروند و سرانجام با داروین نونیز به نتیجه رسیدند. مهاجم سابق بنفیکا و لیورپول حالا در آستانه شروع فصل جدید، فوتبالش را در ریاض دنبال خواهد کرد.

