پیروزی سپاهان مقابل ذوب آهن در دیداری دوستانه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر، در ورزشگاه فولادشهر مقابل ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت و با نتیجه قاطع ۴ بر صفر پیروز شد.

در این مسابقه، کاوه رضایی با زدن دو گل و ثبت یک پاس گل، در نقش ستاره میدان ظاهر شد. جواد آقایی‌پور و آریا شفیع‌دوست دیگر گل‌های زردپوشان را به ثمر رساندند. همچنین، احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند و آریا یوسفی موفق شدند پاس‌های گل را ارسال کنند.

