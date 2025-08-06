خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی سپاهان مقابل ذوب آهن در دیداری دوستانه

پیروزی سپاهان مقابل ذوب آهن در دیداری دوستانه
کد خبر : 1670927
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال سپاهان در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر با نتیجه ۴ بر صفر ذوب‌آهن را شکست داد و نشان داد آمادگی لازم را برای فصل آینده دارد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر، در ورزشگاه فولادشهر مقابل ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت و با نتیجه قاطع ۴ بر صفر پیروز شد.

در این مسابقه، کاوه رضایی با زدن دو گل و ثبت یک پاس گل، در نقش ستاره میدان ظاهر شد. جواد آقایی‌پور و آریا شفیع‌دوست دیگر گل‌های زردپوشان را به ثمر رساندند. همچنین، احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند و آریا یوسفی موفق شدند پاس‌های گل را ارسال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور