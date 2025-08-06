به گزارش ایلنا، نیمار پس از درخشش مقابل ژوونتود و به ثمر رساندن دو گل، در مصاحبه‌ای درباره احتمال بازگشت به تیم ملی برزیل صحبت کرد و گفت:«نیازی ندارم چیزی را به کسی ثابت کنم.» اظهاراتی که با انتقاد برخی کارشناسان فوتبال این کشور روبه‌رو شده است.

در این دیدار، چند نفر از اعضای کادرفنی تیم ملی برزیل نیز در ورزشگاه حضور داشتند تا عملکرد نیمار را از نزدیک زیر نظر بگیرند. این فوق‌ستاره برزیلی که از زمان پارگی رباط صلیبی‌اش در سال ۲۰۲۳ دیگر برای تیم ملی بازی نکرده، امیدوار است با بهبود شرایط بدنی‌اش دوباره پیراهن سلسائو را به تن کند. با این حال کارلو آنچلوتی، سرمربی جدید برزیل، از او خواسته تا دوباره ثابت کند که می‌تواند مهره‌ای تأثیرگذار باشد.

در همین راستا، زه الیاس، هافبک سابق تیم ملی برزیل، در گفت‌وگو با شبکه ای‌اس‌پی‌ان، از طرز بیان نیمار به‌شدت انتقاد کرد و گفت:«نیمار هنوز آن بلوغ لازم را برای درک بعضی مسائل ندارد. پاسخ او بیشتر شبیه واکنش کسی بود که همیشه مورد تحسین قرار گرفته، همه از او تعریف کرده‌اند و عادت کرده کسی با او مخالفت نکند.»

الیاس ادامه داد:«او سعی داشت با این اظهارات خودش را پررنگ‌تر نشان دهد، بگوید در وضعیت خوبی قرار دارد، چند بازی کامل انجام داده و آمادگی‌اش در حال بهتر شدن است. اما او نمی‌فهمد که چنین سؤالاتی صرفاً بخشی از روند طبیعی بررسی شرایطش هستند. او همه چیز را به چشم جنگ من و شما می‌بیند، در حالیکه اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.»

این تحلیل‌گر افزود:«کارشناسان تیم ملی صرفاً کار خودشان را انجام می‌دهند و خیلی از آن‌ها واقعاً دل‌شان می‌خواهد نیمار دوباره به اوج برگردد. اما وقتی کسی در ۳۳ سالگی هنوز دنیا را فقط از زاویه دید خودش می‌بیند، این یعنی در دنیایی حباب‌گونه زندگی می‌کند. نیمار باید بفهمد نقش او فقط در زندگی شخصی‌اش معنا ندارد، بلکه برای جامعه فوتبال هم مهم است.»

الیاس در پایان گفت:«نیمار به‌نظرم آخرین نابغه نسل بازیکنانی مثل رونالدینیو، ریوالدو و رونالدو نازاریو است. او توانایی خارق‌العاده‌ای در بداهه‌پردازی دارد و در یک لحظه ایده‌ای می‌سازد و طرح دیگری را اجرا می‌کند. اما در چنین مواقعی، آن بلوغ فکری لازم را ندارد و همین باعث می‌شود نتواند به آنچه واقعاً شایسته‌اش است، برسد.»

