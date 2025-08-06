خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به یاد کاستا؛ پیراهن شماره 2 پورتو بایگانی می شود

به یاد کاستا؛ پیراهن شماره 2 پورتو بایگانی می شود
کد خبر : 1670905
لینک کوتاه کپی شد.

پورتو می‌خواهد به‌زودی ادای احترامی ویژه به ژرژ کاستا، اسطوره باشگاه که دیروز بعدازظهر به‌طور ناگهانی پس از یک حمله قلبی درگذشت، انجام دهد.

به گزارش ایلنا، این باشگاه در حال بررسی احتمال بازنشسته کردن پیراهن شماره ۲ است که همیشه نماد کاپیتان کاریزماتیک پورتو بوده است.  

آنتونیو تاوارس، رئیس مجمع عمومی باشگاه، در این باره گفت: «واضح است که شماره ۲ اهمیت ویژه و خاصی دارد. آیا پورتو باید این شماره را بازنشسته کند؟ باید بگویم بله، این اقدام زیبا و معناداری از سوی باشگاه خواهد بود.» او این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه RTP بیان کرد.  

اگرچه تصمیم نهایی بر عهده هیئت مدیره پورتو است، تاوارس تأکید کرد که این ابتکار قطعاً مورد استقبال بیش از ۱۰۰ هزار عضو باشگاه قرار خواهد گرفت:  «مطمئنم که اعضا هیچ مشکلی با حمایت از چنین تصمیمی نخواهند داشت، اگر باشگاه آن را مناسب بداند. این راهی درست و تأثیرگذار برای جاودانه کردن یاد و خاطره خورخه کاستا خواهد بود.»  

ژرژ کاستا، چهره‌ای نمادین در دوران طلایی پورتو، بیش از ۱۵ فصل پیراهن این تیم را بر تن کرد و با افتخار شماره ۲ را پوشید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور