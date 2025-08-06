به یاد کاستا؛ پیراهن شماره 2 پورتو بایگانی می شود

به گزارش ایلنا، این باشگاه در حال بررسی احتمال بازنشسته کردن پیراهن شماره ۲ است که همیشه نماد کاپیتان کاریزماتیک پورتو بوده است.

آنتونیو تاوارس، رئیس مجمع عمومی باشگاه، در این باره گفت: «واضح است که شماره ۲ اهمیت ویژه و خاصی دارد. آیا پورتو باید این شماره را بازنشسته کند؟ باید بگویم بله، این اقدام زیبا و معناداری از سوی باشگاه خواهد بود.» او این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه RTP بیان کرد.

اگرچه تصمیم نهایی بر عهده هیئت مدیره پورتو است، تاوارس تأکید کرد که این ابتکار قطعاً مورد استقبال بیش از ۱۰۰ هزار عضو باشگاه قرار خواهد گرفت: «مطمئنم که اعضا هیچ مشکلی با حمایت از چنین تصمیمی نخواهند داشت، اگر باشگاه آن را مناسب بداند. این راهی درست و تأثیرگذار برای جاودانه کردن یاد و خاطره خورخه کاستا خواهد بود.»

ژرژ کاستا، چهره‌ای نمادین در دوران طلایی پورتو، بیش از ۱۵ فصل پیراهن این تیم را بر تن کرد و با افتخار شماره ۲ را پوشید.

