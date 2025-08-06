خبرگزاری کار ایران
درخواست استقلال برای لغو قانون جدید نقل و انتقالاتی
مدیرعامل استقلال به صورت رسمی درخواست لغو قانون 30 درصد افزایش قرارداد را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه استقلال در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار بازنگری در مصوبه سقف ۳۰ درصدی افزایش قراردادها و سقف دستمزد بازیکنان شد.  

علی نظری جویباری در این نامه با اشاره به حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و ضرورت حفظ جایگاه فوتبال ایران در سطح قاره‌ای، تأکید کرد که این محدودیت‌ها مانع پیشرفت باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی شده است.  

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز، خواستار اصلاح این قوانین برای انعطاف‌پذیری بیشتر در قراردادهای بازیکنان شد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که برخی از باشگاه‌های لیگ برتر نیز پیش‌تر از تأثیر منفی این مصوبه بر جذب و حفظ بازیکنان باکیفیت انتقاد کرده بودند.  

هنوز پاسخ رسمی از سوی فدراسیون فوتبال به این درخواست اعلام نشده است.

