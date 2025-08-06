مرتضی تبریزی شاگرد سعید دقیقی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه پیکان تهران در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، با مرتضی تبریزی به توافق رسید و این بازیکن باتجربه پس از تایید کادر فنی، به جمع شاگردان سعید دقیقی اضافه شد.

تبریزی که سابقه حضور در تیم‌هایی مانند استقلال تهران، گل‌گهر، آلومینیوم اراک و پاس همدان را دارد، فصل گذشته پیراهن ذوب‌آهن را بر تن داشت و از مهره‌های اصلی این تیم محسوب می‌شد. او همچنین با سال‌ها بازی در ترکیب ذوب‌آهن، جایگاه دومین گلزن تاریخ این باشگاه را در اختیار دارد.

پیکان در این تابستان فعالیت چشمگیری در بازار نقل‌وانتقالات داشته و پیش از تبریزی نیز بازیکنانی چون محسن آذرباد، شاهین توکلی، احمد گوهری، میثم تیموری، فراز امامعلی و چند چهره دیگر را جذب کرده است.

