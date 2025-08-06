خبرگزاری کار ایران
قیمت نجومی پی‌اس‌جی برای ستاره مدنظر رئال مادرید
رئال مادرید برای پر کردن جای خالی لوکا مودریچ و تونی کروس به سراغ ستاره پرتغالی پاری‌سن‌ژرمن رفته، اما باشگاه فرانسوی بهای گزافی روی او گذاشته است.

به گزارش ایلنا، با جدایی لوکا مودریچ به مقصد میلان و بازنشستگی تونی کروس، رئال مادرید در خط میانی خود به‌دنبال چهره‌ای جدید برای کنترل ریتم بازی و پیشبرد توپ است. 

طبق ادعای Foot01، ژابی آلونسو ویتینیا، هافبک پرتغالی پاری‌سن‌ژرمن را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی‌اش در نقل‌وانتقالات تابستانی انتخاب کرده است، به‌ویژه در شرایطی که منچسترسیتی تمایلی به فروش رودری ندارد.

اما پاری‌سن‌ژرمن ویتینیا را بازیکنی غیرقابل فروش می‌داند و برای شروع مذاکره مبلغی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو تعیین کرده که در صورت تحقق، این انتقال را به یکی از گران‌ترین خریدهای تاریخ فوتبال تبدیل خواهد کرد.

ویتینیا از زمان پیوستن به پی‌اس‌جی در سال ۲۰۲۲ با مبلغ ۴۱.۵ میلیون یورو از پورتو، به یکی از ارکان اصلی تیم تحت هدایت لوئیس انریکه بدل شده و نقش مهمی در بازیسازی و شکستن خطوط حریف دارد. از این نظر، او می‌تواند جانشینی مناسب برای نقش‌هایی باشد که پیش‌تر کروس و مودریچ در مادرید ایفا می‌کردند.

با توجه به اینکه کهکشانی‌ها در سال ۲۰۲۳ برای خرید جود بلینگام ۱۰۳ میلیون یورو هزینه کردند، در صورت قطعی شدن انتقال ویتینیا، این معامله نه‌تنها رکورد نقل‌وانتقالات داخلی رئال را خواهد شکست بلکه می‌تواند از فروش تاریخی نیمار به الهلال نیز پیشی بگیرد و گران‌ترین فروش تاریخ پی‌اس‌جی لقب بگیرد.

با وجود علاقه شدید مادرید، پاری‌سن‌ژرمن نشان داده که به‌راحتی قصد ندارد ستاره پرتغالی خود را از دست بدهد. اکنون باید دید آیا ژابی آلونسو حاضر است برای تکمیل خط میانی رؤیایی‌اش این رقم سنگین را پرداخت کند یا به سراغ گزینه‌های دیگر خواهد رفت.

