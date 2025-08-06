تردید پل اسکولز درباره ستاره جدید آرسنال
پل اسکولز، هافبک سابق منچستریونایتد، مطمئن نیست که ویکتور گیوکرش همان مهاجم مورد نظر آرتتا بوده باشد.
به گزارش ایلنا، پل اسکولز، اسطوره باشگاه منچستریونایتد، نسبت به خرید جدید آرسنال ابراز تردید کرده و گفته مطمئن نیست که ویکتور گیوکرش همان مهاجم شماره ۹ "باهوشی" باشد که میکل آرتتا در ذهن داشته است. آرسنال پس از هفتهها مذاکره پیچیده، بالاخره موفق شد مهاجم تیم ملی سوئد را با قراردادی ۶۴ میلیون پوندی از اسپورتینگ لیسبون به خدمت بگیرد.
گیوکرش که پیشتر در برایتون فرصت درخشانی پیدا نکرده بود، با انتقال به کاونتری سیتی و سپس اسپورتینگ، مسیر غیرمتعارفی را طی کرد تا به یکی از خطرناکترین مهاجمان اروپا تبدیل شود. او فصل گذشته در ۵۴ بازی، ۵۲ گل به ثمر رساند و با هتتریک مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان، نگاه باشگاههای بزرگ را به خود جلب کرد.
با این حال، اسکولز در برنامه The Overlap Fan Debate گفت:«آرسنال نیاز به یک مهاجم نوک داشت، اما من واقعاً نمیدانم آیا گزینه درستی را انتخاب کردهاند یا نه. چون در فرآیند این انتقال، تردید زیادی دیده میشد. برای من سوال است که آیا واقعاً آرتتا او را بهعنوان گزینه اول میخواست یا نه. من مطمئن نیستم... البته حالا او را دارند.»
او ادامه داد:«مسیر حرفهایاش خیلی عجیب بوده؛ از برایتون به کاونتری و بعد اسپورتینگ لیسبون. آمار گلزنیاش فوقالعاده است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگر قرار باشد جایی موقعیت بسازد، آنجا آرسنال است و بهنظر میرسد که این انتقال میتواند خوب از آب دربیاید.»
اما اسکولز درباره تناسب سبک بازی گیوکرش با سیستم آرسنال هشدار داد. به گفته او، گیوکرش در اسپورتینگ بیشتر در سیستم ضدحملهای بازی کرده که با سبک مبتنی بر مالکیت و بازی در فضاهای بسته آرسنال تفاوت دارد.
او در اینباره گفت:«تنها نگرانی من این است که در اسپورتینگ، بهویژه در بازیهای اروپایی، بیشتر در ضدحمله بازی میکرد. اما در آرسنال، توپ خیلی بیشتر در اختیار تیم است. حالا سوال اینجاست که آیا او به اندازه کافی باهوش است که آن دویدنهای ظریف پشت دفاع را انجام دهد؟ خیلی از صحنههایی که از او دیدهایم، از نیمه زمین میدود، مدافعان را کنار میزند و توپ را با قدرت تمام گل میکند. ولی آیا او میتواند همان مهاجم زیرک مورد نیاز آرسنال باشد؟ میدانیم الکساندر ایساک چنین قابلیتی دارد. حالا باید دید گیوکرش هم میتواند یا نه.»