اختلاف شدید تراشتگن با بارسلونا بالا گرفت
درگیری بین دروازهبان آلمانی و باشگاه بارسلونا بر سر گزارش مصدومیت، وارد مرحلهای بحرانی شد.
به گزارش ایلنا، تنش بین مارک آندره تراشتگن و باشگاه بارسلونا به نقطه جوش نزدیک شده، چرا که لالیگا حاضر نیست گزارش مصدومیت او را بدون امضای شخصیاش تأیید کند.
بر اساس گزارش «موندو دپورتیوو»، تراشتگن از امضای فرم رضایتنامهای که اجازه میدهد پرونده پزشکیاش در اختیار کمیته پزشکی لالیگا قرار بگیرد، خودداری کرده است.
بدون امضای او، لالیگا نمیتواند این مصدومیت را بهصورت رسمی بهعنوان یک آسیبدیدگی طولانیمدت ثبت کند؛ موضوعی که برای بارسا اهمیت حیاتی دارد، چرا که در صورت تأیید، ۸۰ درصد از دستمزد این دروازهبان از سقف دستمزدها آزاد میشود و باشگاه میتواند بازیکنانی چون خوان گارسیا و مارکوس رشفورد را به ثبت برساند.
باشگاه بارسلونا معتقد است که طبق برخی استثناهای قانونی، میتواند اطلاعات پزشکی بازیکن را به دلایل شغلی بدون نیاز به رضایت او منتقل کند.
آنها همچنین باور دارند که امتناع تراشتگن به باشگاه آسیب مالی و ساختاری وارد میکند. اما لالیگا همچنان بر لزوم رضایت بازیکن تأکید دارد. دکتر جوردی آردول، عضو کمیته پزشکی لیگ، در اینباره گفت:«رضایت بازیکن برای پردازش دادههای پزشکی خارج از باشگاه کاملاً ضروری است.»
این تصمیم تراشتگن، هنگام بازگشت تیم از تور کره جنوبی، شوک بزرگی به اعضای تیم وارد کرد. خوان لاپورتا پیشتر اعتراف کرده بود که «مستقیمترین راه» برای ثبت خریدهای جدید، ثبت مصدومیت بلندمدت دروازهبان آلمانی است، اما با مخالفت او مواجه شدهاند. این اقدام ممکن است به اقدامات انضباطی و حتی پیگیری حقوقی از سوی باشگاه منجر شود.
بر اساس گزارش آاس، بارسا دیگر برنامهای برای مذاکره رودررو با تراشتگن ندارد و در حال آمادهسازی اقدامات انضباطی است.
اعضای بخش حقوقی باشگاه مأمور شدهاند تا گزینههای قانونی برای مجازات بازیکن را بررسی کنند، هرچند هنوز امید دارند با استفاده از خلأهای قانونی، راهی برای ارسال گزارش پیدا کنند. فعلاً، جو بین کاپیتان تیم و هیئتمدیره بهشدت متشنج است و بعید نیست این بحران در روزهای آینده وارد فاز جدیدی شود.