ارزیابی ۱۵۰ میلیون پوندی: ریس جیمز بهتر از ترنت است؟

به گزارش ایلنا، پت نِوین، وینگر سابق چلسی، در گفت‌وگویی با تمجید از توانایی‌های فنی ریس جیمز تأکید کرد که در صورت آمادگی کامل، این مدافع ارزش ۱۵۰ میلیون پوندی خواهد داشت و حتی بالاتر از ترنت الکساندر-آرنولد قرار می‌گیرد.

او گفت:«اگر ریس جیمز سالم باشد، ۱۵۰ میلیون پوند می‌ارزد. او واقعاً مضحکانه خوب است. در بهترین حالت، غیرقابل مهار است. کیفیتش در حمله حیرت‌آور است. به‌نظرم از ترنت هم بهتر است. اگر در این چند سال اخیر کامل در اختیار تیم بود، بدون شک مدافع راست ثابت تیم ملی انگلیس می‌شد.»

با این حال، نِوین هشدار داد که فقط استعداد نمی‌تواند ضامن موفقیت جیمز باشد و موضوع تکراری مصدومیت‌ها همچنان مشکل‌ساز است. او گفت:«تمام باشگاه‌های دنیا خواهان او هستند، اما چلسی هرگز او را نمی‌فروشد. چرا باید بفروشد؟ چون او بهترینِ بهترین‌هاست. اما مشکل همان مصدومیت‌هاست. هیچ‌کس حاضر نیست برای بازیکنی که فقط ۱۰ یا ۱۵ بازی در فصل انجام می‌دهد، چنین پولی پرداخت کند.»

جیمز طی سه فصل گذشته با ۹ مصدومیت همسترینگ و بیش از ۴۰۰ روز دوری از میادین، چالش‌های بسیاری را تجربه کرده است. تنها ۱۹ بازی در لیگ برتر برای چلسی در فصل گذشته انجام داده که بهترین آمارش از فصل ۲۲-۲۰۲۱ به حساب می‌آید.

نِوین همچنین او را با کیه‌ران تیرنی، مدافع سابق آرسنال مقایسه کرد که بارها با مصدومیت روند پیشرفت خود را متوقف کرده است. به‌گفته او، بازیکنی با کیفیت عالی اگر نتواند به‌طور مستمر در دسترس باشد، نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند.

او همچنین پیشنهاد کرد که برای کاهش فشار فیزیکی، جیمز از پست مدافع کناری به پست شماره ۶ منتقل شود، جایی که در جام باشگاه‌های جهان نیز توسط انزو مارِسکا در آن به کار گرفته شد:«احساس می‌کنم در دو سال اخیر، بهترین پست او شماره ۶ بوده؛ چون بدنش دیگر نمی‌تواند بار تکراری بالا و پایین رفتن از کناره‌ها را تحمل کند.»

جیمز در حال حاضر کاپیتان چلسی است و اگرچه مصدومیت‌ها نقش بزرگی در روند حرفه‌ای او ایفا کرده‌اند، اما همچنان امید زیادی وجود دارد که با تغییر نقش و مدیریت شرایط بدنی، بتواند جایگاه خود را در جمع بزرگان تثبیت کند.

