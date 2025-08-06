مورینیو یک هیولا بود؛ او داستان من را تغییر داد

به گزارش ایلنا، جانلوکا مانچینی در گفت‌وگو با روزنامه کوریره دلو اسپورت با تمجید از ژوزه مورینیو، سرمربی پیشین رم، تأکید کرد که او با کاریزما، ذهنیت برنده و اعتمادبه‌نفسی که به تیم منتقل کرد، نقش مهمی در تغییر مسیر حرفه‌ای‌اش داشت.

مورینیو که در تابستان ۲۰۲۱ هدایت رم را بر عهده گرفت، در همان فصل نخست توانست جالوروسی را به قهرمانی در لیگ کنفرانس اروپا برساند و در ادامه نیز تیمش را تا فینال لیگ اروپا پیش برد. با این حال، او در ژانویه ۲۰۲۴ به‌دلیل نتایج ضعیف، از رم جدا شد.

مانچینی درباره همکاری‌اش با مورینیو گفت: «مورینیو برای دوران فوتبالم چه معنایی داشت؟ یک هیولا که وقتی آمد با خودم گفتم: بله، او می‌تواند داستان من و همه ما را تغییر دهد. ژوزه به ما کاریزما، ذهنیت و اطمینان داد. در زمین من رهبر او بودم؛ گاهی زیاده‌روی می‌کردم، کمی از حد می‌گذشتم... اما این کار را می‌کردم چون حس می‌کردم او ما را به سمت پیروزی هدایت می‌کند.»

رم حالا با آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵ وارد دوره‌ای جدید شده و جان پیه‌رو گاسپرینی، سرمربی سابق آتالانتا، هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.

جالوروسی فصل گذشته با اختلافی اندک از کسب سهمیه لیگ قهرمانان بازماند، اما امیدوار است فصل جدید را با قدرت آغاز کند و با شروع مسابقات از ۲۳ آگوست برابر بولونیا، به جمع چهار تیم برتر سری‌آ برسد.

