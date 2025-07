تتوی احساسی ستاره لیورپول به یاد ژوتا (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالیکه لیورپول تور پیش‌فصل خود را در هنگ‌کنگ و ژاپن دنبال می‌کند، جای خالی دیوگو ژوتا به‌شدت احساس می‌شود. باشگاه برای احترام به درگذشت ناگهانی مهاجم پرتغالی، برنامه‌های عمومی و رسانه‌ای خود در شرق آسیا را محدود کرده تا بازیکنان و کادرفنی با این فقدان کنار بیایند.

کوستاس سیمیکاس که رابطه نزدیکی با ژوتا داشت، به‌تازگی تتویی جدید روی دست چپ خود انجام داده که در آن جمله "Wish you were here" (ای کاش اینجا بودی) به همراه شماره ۲۰ ژوتا نقش بسته است. همچنین در این تتو، نام اختصاری آندریاس کریاکوپولوس، مدیر برنامه‌های سیمیکاس که او نیز به‌تازگی درگذشت، درج شده است.

سیمیکاس در بازگشت به ترکیب لیورپول در دیدار دوستانه مقابل پرستون، این تتو را به هم‌تیمی‌هایی چون دومینیک سوبوسلای، فدریکو کیه‌زا و محمد صلاح نشان داد. این اقدام احساسی نشان‌دهنده عمق روابط انسانی درون تیم و تأثیر بی‌بدیل ژوتا بر هم‌تیمی‌هایش است؛ بازیکنی که بیش از توانایی‌هایش در زمین، به‌خاطر شخصیت محبوب و انسان‌دوستانه‌اش تحسین می‌شد.

انتهای پیام/