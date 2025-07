خرید باورنکردنی الهلال از میلان: تئو هرناندز (عکس)

به گزارش ایلنا، دیگر بازی مقابل ستاره‌های شماره یک فوتبال دنیا برای ایران نمی‌تواند یک رویا باشد! کافیست با صعود به لیگ نخبگان آسیا برابر الهلال عربستان قرار گیرند و با این شرایط فرصت تقابل و تماشای ستاره‌های رویایی خود را شاهد باشند.

ستاره فرانسوی جدیدترین انتقالی است که پا به آسیا خواهد گذاشت و پیراهن آبی الهلال عربستان را بر تن خواهد کرد.

تئو هرناندز، مدافع ملی‌پوش فرانسوی، لحظاتی پیش در شهر پاریس قرارداد خود را با باشگاه الهلال عربستان امضا کرد. این انتقال با قرارداد سه‌ساله نهایی شده و همه چیز قطعی است — همان‌طور که منبع معتبر «فابریتزیو رومانو» نیز اعلام کرده: Here we go, confirmed.

هرناندز پس از دوران درخشان با میلان، حالا چالشی جدید را در لیگ حرفه‌ای عربستان تجربه خواهد کرد؛ لیگی که با حضور ستاره‌هایی همچون کریس رونالدو، میلنکویچ ساویچ، کریم بنزما، روبن نوس و کالیدو کولیبالی و... به یکی از مقصدهای جذاب فوتبال جهان تبدیل شده است.

حواشی و اطلاعات جذاب از تئو هرناندز:

خانواده‌ای کاملاً فوتبالی

تئو پسر مارکوس هرناندز، مدافع سابق تیم ملی فرانسه است.

برادرش لوکاس هرناندز هم بازیکن تیم ملی فرانسه است و فعلاً در پاری‌سن‌ژرمن بازی می‌کند.

تئو و لوکاس تنها برادرانی هستند که همزمان در جام جهانی برای فرانسه بازی کردند.

ماجرای جنجالی فرار از آتلتیکو مادرید

تئو در آکادمی آتلتیکو رشد کرد ولی بدون بازی رسمی برای تیم بزرگسال، به صورت قرضی به آلاوس رفت.

در اقدامی جنجالی، به جای بازگشت به آتلتیکو، مستقیماً با رئال مادرید قرارداد بست! حرکتی که باعث خشم هواداران آتلتیکو شد.

خودشیفته یا با اعتمادبه‌نفس؟

در یکی از مصاحبه‌های معروفش گفت: «من بهترین مدافع چپ دنیا هستم!»

تئو و دنیای موتورسواری

عاشق موتورهای سنگین است و کلکسیونی از موتورسیکلت‌های لوکس دارد. در فضای مجازی اغلب او را سوار بر موتور یا در پیست موتورسواری می‌بینیم. یک‌بار تصادف کرد ولی خوشبختانه آسیبی ندید، باشگاه میلان حسابی از دستش ناراحت شد!

تئو و تتوهای خاص

بدنش پر از تتوهای بزرگ و مفهومی است؛ یکی از معروف‌ترین‌شان تصویری از خودش و مادرش روی بازوی چپش است.

خودش گفته که: «همه تتوهام معنی دارن. بعضیاشون به دوران سخت زندگی‌م برمی‌گردن.»

عاشق سرعت و ماشین

ماشین شخصی‌اش یک لامبورگینی اونتادور مشکی با طراحی اختصاصی است. گفته همیشه قبل از مسابقات، با صدای موتور ماشین تمرکز می‌گیره!

دوستی نزدیک با کیلیان امباپه

در تیم ملی فرانسه رابطه نزدیکی با کیلیان امباپه داره و معمولاً در اردوها کنار هم دیده می‌شن.

حتی در مصاحبه‌ای گفته بود: «اگر کیلیان یه تیم جدید بره، شاید منم دنبالش برم!»

سریع‌ترین مدافع چپ اروپا؟

در چندین بازی سری A سرعتش به ۳۶ کیلومتر بر ساعت رسیده، آماری نزدیک به بازیکنانی مثل آلفونسو دیویس و اشرف حکیمی.

پدر شدن در اوج دوران فوتبال

در سال ۲۰۲۳ صاحب یک پسر شد و گفته که انگیزه‌های فوتبالی‌اش دو برابر شده. اسم پسرش «تئو جونیور» است!

انتهای پیام/