به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به‌صورت رسمی از جذب ژائو پدرو، مهاجم برزیلی باشگاه برایتون، خبر داد.

این انتقال با قراردادی ۷ ساله و مبلغی بالغ بر ۵۵ میلیون پوند به‌علاوه ۵ میلیون پوند بندهای متغیر نهایی شد.

فابریتزیو رومانو، خبرنگار مطرح نقل‌وانتقالات، این انتقال را با عبارت معروف "Here we go" تأیید کرد و نوشت: «ژائو پدرو به‌طور رسمی بازیکن جدید چلسی شد. قرارداد تا سال ۲۰۳۲ امضا شده است.»

جزئیات قرارداد

مدت قرارداد: ۷ سال (تا ژوئن ۲۰۳۲)

مبلغ انتقال: ۵۵ میلیون پوند ثابت + ۵ میلیون پوند بندهای متغیر

باشگاه مبدا: برایتون اند هوو آلبیون

عملکرد درخشان در برایتون

ژائو پدرو فصل گذشته عملکرد چشمگیری در ترکیب برایتون داشت و توانست توجه چند باشگاه بزرگ از جمله آرسنال و چلسی را به خود جلب کند. سرانجام این باشگاه لندنی موفق شد در رقابت نقل‌وانتقالاتی، او را به استمفوردبریج بکشاند.

برنامه‌های چلسی برای بازسازی خط حمله

با حضور ستاره‌هایی همچون نکونکو، مادوئکه و پالمر، جذب ژائو پدرو نشان‌دهنده برنامه جدی چلسی برای تقویت خط حمله در فصل ۲۰۲۵-۲۶ است.

این انتقال می‌تواند نقشی کلیدی در بازسازی ترکیب چلسی تحت هدایت کادر فنی جدید ایفا کند. انتظار می‌رود ژائو پدرو از هفته‌های نخست لیگ جزیره در ترکیب اصلی قرار گیرد.

