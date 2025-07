به گزارش ایلنا، آدیداس مجموعه جدید کفش‌های «ری‌دی‌انت بلیز» را معرفی کرد و سه رنگ‌بندی تازه برای مدل‌های F50، پرداتور و کوپا رونمایی نمود. این مجموعه با الهام از گذشته و نوآوری‌های مدرن، توجهات را به خود جلب کرده است.

مدل سرعت‌محور F50 در این مجموعه در مرکز توجه قرار دارد و با طراحی‌ای که به گذشته اشاره دارد، عرضه شده است. رنگ پایه بنفش متغیر (ایری‌دی‌سنت) با تزئینات نئونی سبز و سفید، یادآور مجموعه «کاملئون» F50 است که لیونل مسی در جام جهانی 2010 به پا داشت و الهام‌بخش بازگشت این مدل در تابستان گذشته بود. جزئیات فنی این کفش بدون تغییر باقی مانده و از آخرین نوآوری‌های عملکردی آدیداس بهره می‌برد. رویه کفش با فناوری‌های فایبرتاچ و اسپرینت‌وب سبک و در عین حال حمایت‌کننده است، در حالی که کفی اسپرینت‌فریم 360 برای ثبات در تغییر جهت‌ها طراحی شده است.

در تصویری که از این کمپین منتشر شده، پیامی به‌دست‌خط مسی دیده می‌شود که روی آن نوشته شده است:«تقصیر را بنداز گردن کفش‌ها!» (Blame it on the Boots!) این جمله در قالب یک پیام انگیزشی و طنزآمیز، به نقش کفش‌های مدل جدید F50 در درخشش بازیکنان فوتبال اشاره دارد؛ کفش‌هایی که پیش‌تر نیز با نام مسی و لحظات تاریخی‌اش گره خورده بودند.

رنگ‌بندی «ری‌دی‌انت بلیز» برای F50 ابتدا با رونمایی از اسپارک‌فیوژن، اولین کفش اختصاصی زنان آدیداس، معرفی شد. این کفش که توسط ستارگانی چون ترینیتی رادمن و ویکی لوپز پوشیده شده، با به‌روزرسانی‌هایی بر اساس بزرگ‌ترین پایگاه داده آناتومی زنان و سایزبندی کفش طراحی شده است.

تکمیل‌کننده این مجموعه، مدل کوپا است که رویه فیوژن‌اسکین آن از چرم مشکی لحافی تشکیل شده است. برای ایجاد کنتراست جسورانه و درخشان، بار دیگر تزئینات سبز نئونی در پاشنه، میانه کفی و زبانه کفش به کار رفته، در حالی که سه خط نمادین آدیداس به رنگ سفید در دو طرف داخلی و خارجی کفش قرار دارند.

