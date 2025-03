پوستر احساسی خیبر به یاد کاپیتان مصدوم (عکس)

به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد پنجشنبه در دیداری حساس از هفته بیست و سوم لیگ برتر، میزبان تیم چادرملو اردکان خواهد بود. تیم گرافیکی باشگاه خیبر خرم‌آباد برای استقبال از این دیدار، پوستر جالبی منتشر کرده است.

در پوستر خیبر قابی از مهرداد قنبری، کاپیتان مصدوم خیبر که به تازگی دچار پارگی رباط صلیبی شده به چشم می‌خورد، در این قاب عکس، جمله‌ی "GET WELL SOON" نوشته شده که به معنای آرزوی بهبودی سریع برای کاپیتان سبزپوشان است.

اما نکته‌ی عمیق‌تر، استفاده از نمادها و استعاره‌هایی است که حس جنگندگی و تداوم راه را تداعی می‌کند؛ تفنگ قدیمی آویخته بر دیوار، اشاره‌ای مستقیم به ضرب‌المثل "گر پدر نیست، تفنگ پدری هست هنوز" دارد؛ پیامی که می‌گوید اگرچه کاپیتان فعلاً در میدان حضور ندارد، اما سایر بازیکنان این تیم برای موفقیت خیبر تلاش خواهند کرد.

جالب اینکه بازوبند کاپیتانی این بازیکن نیز در کنار قاب عکس قرار گرفته است؛ قنبری در فصل جاری یکی از مهمترین مهره‌های تیمش به شمار می‌رفت و با ۵ گل، بهترین گلزن تیم خیبر بود.‌

خیبر که تنها ۴ امتیاز تا منطقه سقوط فاصله دارد، در ادامه فصل باید با تلاش بیشتری به دنبال جمع‌آوری امتیازات باشد تا سهمیه حضور خود در لیگ برتر را حفظ کند.

