به گزارش ایلنا، کانون هواداران النصر از طرح‌های موزاییکی ویژه خود برای دیدار مقابل استقلال رونمایی کرد. النصری‌ها قصد دارند در ورزشگاه الاول پارک، سکوهای خود را با طرح‌های خاص و جملات انگیزشی تزئین کنند تا حمایت همه‌جانبه خود را از تیمشان نشان دهند.

بدون شک مهم‌ترین تیفوی آنها جمله "NO EXIT" خواهد بود که معنای آن "راه خروجی وجود ندارد" است. این عبارت نشان‌دهنده عزم النصری‌ها برای باقی ماندن درلیگ نخبگان و عدم حذف از این رقابت‌ها است. از آنجایی که این مسابقه آخرین بازی خانگی النصر در این تورنمنت خواهد بود و مراحل بعدی در شهر جده برگزار می‌شود، هواداران این تیم تصمیم دارند فضای ورزشگاه را کاملاً به نفع تیم خود تغییر دهند و حمایت پرشوری از شاگردان پیولی داشته باشند.

طرح موزاییکی دیگری که النصری‌ها برای این بازی آماده کرده‌اند، جمله "YOU WILL FIND US IN YOUR NIGHTMARES" است. این عبارت که معنای آن "ما را در کابوس‌های خود خواهید یافت" است، نشان از رویکرد جنگنده و پرانرژی هواداران النصر دارد.

النصری‌ها می‌خواهند استقلال را تحت‌فشار قرار دهند و به بازیکنان این تیم القا کنند که جو ورزشگاه بسیار ترسناک و دشوار خواهد بود. این در حالی است که استقلال در دیدار رفت و در حضور پرشور هوادارانش، نمایش خوبی داشت، اما النصری‌ها می‌خواهند آن جو را در خانه خود جبران کنند و یک شب سخت برای استقلال بسازند.

النصر به خوبی می‌داند که لیگ نخبگان آسیا آخرین شانس آن‌ها برای کسب یک جام در این فصل است. پس از ناکامی در رقابت‌های داخلی، هواداران این تیم همه تمرکز خود را روی این تورنمنت گذاشته‌اند و قصد دارند با اجرای طرح‌های ویژه، شعارهای پرشور و حمایت بی‌وقفه، تیمشان را به مرحله بعدی برسانند.

این جو پرتنش بدون شک یکی از چالش‌های استقلال در بازی فرداشب خواهد بود، و آبی‌پوشان پایتخت باید خود را برای یک تقابل دشوار در یک فضای کاملاً حماسی و پر از هیجان آماده کنند.

