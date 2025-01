پوستر استقلال با الهام از شطرنج و کال آف دیوتی (عکس)

به گزارش ایلنا، اولین شکست استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر و شروع فصل فاجعه‌بار آبی‌ها از بازی مقابل استقلال خوزستان آغاز شد.

آبی‌پوشان حالا دوباره در هفته هجدهم مقابل هم‌نام خوزستانی خود قرار می‌گیرند و با اینکه در دیدارهای اخیر شرایط خوبی تجربه نکردند، پس از جدایی موسیمانه با هدایت سهراب بختیاری‌زاده، به دنبال اولین سه امتیاز نیم فصل دوم خواهند بود.

تیم گرافیکی باشگاه استقلال پیش از این دیدار مهم، پوستر جالبی منتشر کرده است. بک گراند این پوستر یک صفحه شطرنج است که فقط مهره "شاه" روی این صفحه به حالت ایستاده قرار دارد. جالب اینکه در قوانین بازی شطرنج، "شاه" تنها مهره‌ای است که می‌تواند تا پایان، به تنهایی بازی را ادامه دهد‌.

در پوستر استقلال همچنین از اصطلاح NOT DOWN, NOT OUT استفاده شده که یک حالت معروف در بازی کال آف دیوتی است؛ با فعال شدن این ویژگی، فرد بازیکن در حالت بقا قرار می‌گیرد و پس از مردن می‌تواند به جریان همان بازی برگردد.

پوستر استقلال را پیش از دیدار با استقلال خوزستان مشاهده می‌کنید:

