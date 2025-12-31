خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در چنین روزی

کروات معروف روی نیمکت تیم ملی ایران نشست

کروات معروف روی نیمکت تیم ملی ایران نشست
کد خبر : 1534631
لینک کوتاه کپی شد.

۲۸ سال قبل در چنین روزی، تومیسلاو ایویچ مربی مشهور کروات به عنوان سرمربی تیم ملی ایران برگزیده شد.

به گزارش ایلنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند تومیسلاو ایویچ بزرگترین مربی‌ای بوده که هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را بر عهده گرفته است. حضوری که البته برای او کاملا تلخ بود.

بعد از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که هشتم آذر ۱۳۷۶ رخ داد، محسن صفایی فراهانی یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمد خاتمی و دولت اصلاحات جانشین داریوش مصطفوی شد و ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت.

صفایی از نخستین روز حضورش در راس هرم مدیریتی فدراسیون قاطعانه تاکید کرد یک سرمربی بزرگ برای هدایت تیم ملی می‌آورد و ۱۱ دی ۱۳۷۶ این وعده محقق شد چون ساعتی قبل از آغاز سال ۱۹۹۸ میلادی، رسانه‌های ایرانی خبر از توافق با تومیسلاو ایویچ، یکی از تئوریسین‌های فوتبال یوگسلاوی سابق دادند. مردی که بعد از جنگ بالکان، جزو اهالی کشور کرواسی محسوب می‌شد و سابقه حضور در تیم‌های بزرگ اروپایی به عنوان سرمربی را یدک می‌کشید.

ایویچ چند روز بعد از یازدهم دی ۷۶ به ایران آمد و روند آماده‌سازی تیم ملی کشورمان را استارت زد اما به فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی، پس از شکست عجیب ۷ بر یک ایران برابر رم برکنار شد تا حسرت حضور در جام جهانی بر دلش بماند.

ایویچ تابستان سال ۱۳۹۰ چشم از جهان فرو بست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی