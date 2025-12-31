کروات معروف روی نیمکت تیم ملی ایران نشست

به گزارش ایلنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند تومیسلاو ایویچ بزرگترین مربی‌ای بوده که هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را بر عهده گرفته است. حضوری که البته برای او کاملا تلخ بود.

بعد از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه که هشتم آذر ۱۳۷۶ رخ داد، محسن صفایی فراهانی یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمد خاتمی و دولت اصلاحات جانشین داریوش مصطفوی شد و ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت.

صفایی از نخستین روز حضورش در راس هرم مدیریتی فدراسیون قاطعانه تاکید کرد یک سرمربی بزرگ برای هدایت تیم ملی می‌آورد و ۱۱ دی ۱۳۷۶ این وعده محقق شد چون ساعتی قبل از آغاز سال ۱۹۹۸ میلادی، رسانه‌های ایرانی خبر از توافق با تومیسلاو ایویچ، یکی از تئوریسین‌های فوتبال یوگسلاوی سابق دادند. مردی که بعد از جنگ بالکان، جزو اهالی کشور کرواسی محسوب می‌شد و سابقه حضور در تیم‌های بزرگ اروپایی به عنوان سرمربی را یدک می‌کشید.

ایویچ چند روز بعد از یازدهم دی ۷۶ به ایران آمد و روند آماده‌سازی تیم ملی کشورمان را استارت زد اما به فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی، پس از شکست عجیب ۷ بر یک ایران برابر رم برکنار شد تا حسرت حضور در جام جهانی بر دلش بماند.

ایویچ تابستان سال ۱۳۹۰ چشم از جهان فرو بست.

