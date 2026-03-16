به گزارش ایلنا، در دیدار استقلال و فولاد هرمزگان، ماشاریپوف دچار مصدومیت جدی شد. البته این مصدومیت دور از انتظار نبود چرا که این بازیکن به تازگی از مصدومیت جدی بیرون آمده بود و به توصیه پزشکان مبنی بر عمل جراحی نیز توجه نکرده بود.

در دیدار جام حذفی استقلال با اینکه در صحنه مصدومیت، فشار زیادی روی ماشاریپوف نبود اما وی به طور جدی مصدوم شد.

شنیده های خبرنگار ایلنا حاکی از این است که پس از مصدومیت ماشاریپوف، مدیران و کادرفنی استقلال در این فکر هستند که برای نیم فصل دوم، نام وی را از لیست بازیکنان خارج کرده و جوئل کوجو را به تیم برگردانند. کوجو که به صورت قرضی از استقلال جدا شده بود، با پنجره بسته نیز می‌تواند دوباره برای استقلال بازی کند.

در حال حاضر کادر فنی و مدیران استقلال منتظر هستند تا ببینند مصدومیت ماشاریپوف تا چه اندازه جدی است.

