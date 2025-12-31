سه استقلالی در آستانه محرومیت مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال فردا در آخرین بازی از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال سپاهان می‌رود تا پرونده لیگ برتر در دور رفت بسته شود و این در حالی است که ۳ بازیکن این تیم در صورت دریافت کارت زرد در دیدار با سپاهان، هفته اول از دور برگشت مقابل تراکتور را از دست خواهند داد.

یاسر آسانی، منیر الحدادی و صالح حردانی ۳ بازیکن کلیدی تیم فوتبال استقلال نفراتی هستند که در آستانه محرومیت قرار دارند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان فردا در ورزشگاه نقش جهان از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به میدان می‌روند.

انتهای پیام/