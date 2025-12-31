سرخ ها در آستانه اولین انتقال زمستانی

،این بازیکن ۲۱ ساله در تمامی رقابت‌ها برای این تیم هلندی که در رده سوم لیگ و پشت سر فاینورد و آیندهوون قرار دارد، تنها ۲۱۹ دقیقه در ۷ بازی به میدان رفته است.

مک‌کانل پیش از آنکه پس از برکناری جان هیتینگا (مربی سابق لیورپول) از ترکیب اصلی کنار گذاشته شود، هفت بار برای آژاکس بازی کرده بود. هیتینگا در ابتدای نوامبر و پس از آنکه تیمش از هفت بازی قبلی خود تنها یک برد کسب کرده بود، شغل خود را از دست داد و فرد گریم به عنوان جانشین موقت او انتخاب شد.

آخرین حضور مک‌کانل در میدان به بازی لیگ قهرمانان مقابل گالاتاسرای در تاریخ ۵ نوامبر، یعنی تقریباً دو ماه پیش بازمی‌گردد.

اکنون، طبق گزارش لیورپول اکو و اکسپرس، او قرار است به مرسی‌ساید بازگردد؛ چرا که قهرمان لیگ برتر قصد دارد قرارداد قرضی او را به دلیل عدم حضور منظم در ترکیب آژاکس، زودتر از موعد به پایان برساند.

جیمز پیرس، خبرنگار اتلتیک، گزارش می‌دهد که بعید است لیورپول در ماه آینده دوباره مک‌کانل را به صورت قرضی به تیم دیگری بفرستد: «بعید است لیورپول تا اواخر پنجره ژانویه درباره اینکه آیا مک‌کانل برای نیم‌فصل دوم به جای دیگری قرض داده شود یا خیر، تصمیمی بگیرد.»

لیورپول در روز سال نو به مصاف لیدز می‌رود و سه روز بعد مهمان فولام خواهد بود. آن‌ها اواخر ژانویه در جام حذفی با بارنزلی روبرو می‌شوند که می‌تواند فرصت مناسبی برای مک‌کانل باشد تا دوباره به ترکیب تیم اصلی راه یابد.

