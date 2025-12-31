خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرخ ها در آستانه اولین انتقال زمستانی

سرخ ها در آستانه اولین انتقال زمستانی
کد خبر : 1523781
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک لیورپول، پس از فسخ زودهنگام قرارداد قرضی‌اش با آژاکس، به آنفیلد بازگردد.

،این بازیکن ۲۱ ساله در تمامی رقابت‌ها برای این تیم هلندی که در رده سوم لیگ و پشت سر فاینورد و آیندهوون قرار دارد، تنها ۲۱۹ دقیقه در ۷ بازی به میدان رفته است.

مک‌کانل پیش از آنکه پس از برکناری جان هیتینگا (مربی سابق لیورپول) از ترکیب اصلی کنار گذاشته شود، هفت بار برای آژاکس بازی کرده بود. هیتینگا در ابتدای نوامبر و پس از آنکه تیمش از هفت بازی قبلی خود تنها یک برد کسب کرده بود، شغل خود را از دست داد و فرد گریم به عنوان جانشین موقت او انتخاب شد.

آخرین حضور مک‌کانل در میدان به بازی لیگ قهرمانان مقابل گالاتاسرای در تاریخ ۵ نوامبر، یعنی تقریباً دو ماه پیش بازمی‌گردد.

اکنون، طبق گزارش لیورپول اکو و اکسپرس، او قرار است به مرسی‌ساید بازگردد؛ چرا که قهرمان لیگ برتر قصد دارد قرارداد قرضی او را به دلیل عدم حضور منظم در ترکیب آژاکس، زودتر از موعد به پایان برساند.

جیمز پیرس، خبرنگار اتلتیک، گزارش می‌دهد که بعید است لیورپول در ماه آینده دوباره مک‌کانل را به صورت قرضی به تیم دیگری بفرستد:  «بعید است لیورپول تا اواخر پنجره ژانویه درباره اینکه آیا مک‌کانل برای نیم‌فصل دوم به جای دیگری قرض داده شود یا خیر، تصمیمی بگیرد.»

لیورپول در روز سال نو به مصاف لیدز می‌رود و سه روز بعد مهمان فولام خواهد بود. آن‌ها اواخر ژانویه در جام حذفی با بارنزلی روبرو می‌شوند که می‌تواند فرصت مناسبی برای مک‌کانل باشد تا دوباره به ترکیب تیم اصلی راه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی