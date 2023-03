به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند در مورد مصدومیتش در جام جهانی و و عمل بینی اظهار داشت: بارها در صفحه‌شخصی‌ام در اینستاگرام نظرسنجی گذاشتم که بینی‌ام را عمل کنم یا نه اما همه گفتند نه. حتی یک دکتر به من گفت که دماغت را عمل کنم و من پاسخ دادم باید به من پول بدهی چون معروف می‌شوی و همه پیش تو می‌آیند. من روی این بینی‌ام تعصب دارم.

وی افزود: همه شوخی‌هایی که با من می‌شود، بامزه است. زیاد با من شوخی کردند. حتی صدای من خوب است اما به خاطر هوادارانمان نمی‌خواهم بخوانم، چون پرسپولیس الان با صدر جدول فاصله دارد و هواداران ناراحت هستند اما من قول می‌دهم اگر قهرمان شویم می‌آیم و در تلویزیون ۱۰ تا آهنگ محلی می‌خوانم.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد تسلط به زمان انگلیسی گفت: در یک بازی بود که داور بی مورد خطا گرفت و من می‌خواستم او را صدا بزنم refree اما به ذهنم نرسید و او را coach خطاب کردم. وسط زمین فرشاد احمدزاده به من گفت با کی کار داری؟ واقعا زبان یاد گرفتن سخت است و این دردسری بود که در پرتغال داشتم. من حتی در صحنه‌ای ‌lets go به معنی بزن بریم را «لس ا باو» بیان کردم. پیش از جام ملت‌های استرالیا هم در آستانه انتخاب تیم ملی بودیم. کارلوس کی‌روش زمانی که می‌خواست با بازیکنان خداحافظی کند کلمه see you را به کار می‌برد. او به من و وحید امیری این کلمه را گفت و من هم از مسعود شجاعی معنی آن را جویا شدم.

بیرانوند در رابطه با تمرین زیر نظر وسلی ننکا تصریح کرد: او یک مربی حرفه‌ای است و تا الان زحمت زیادی کشیده است. به رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس و یحیی گل‌محمدی گفتم و خواستم که قرارداد او تا پنج شش سال دیگر تمدید شود. او خیلی وقت می‌گذارد و از پایه رشد می‌دهد. این اولین بار است که دو دروازه‌بان جوان داریم. دو دروازه بان جوان خوب داریم چون ننکا واقعا برای آنها وقت می‌گذارد.

وی در مورد انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: بیشتر پیشکسوتان و مردم از حضور قلعه‌نویی خوشحال شدند. باید فرصتی به مربیان ایرانی داده می‌شد. مطمئنم اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. اینکه او چند بازیکن ۲۰ ساله دعوت می‌کند، نشان می‌دهد که اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. اینکه بازیکنان ۲۰ سال ما به تیم دعوت می‌شود، انگیزه می‌شود که جوانان خودشان را نشان دهند. ما هم کمک می‌کنیم اتفاقات خوبی برای تیم ملی و قلعه‌نویی بیفتد.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد چند دستگی بازیکنان تیم ملی برای انتخاب مربی گفت: این همدلی وجود داشت. ما سرباز کشور هستیم و برای پرچم ایران تلاش می‌کنیم. همیشه همدلی بین بازیکنان بوده و با انتخاب قلعه‌نویی بیشتر هم می‌شود. پیش از این مربی خارجی بود و پیش خودمان می‌گفتیم به ایران برویم باید جواب مردم را بدهیم اما الان سرمربی شخصی است که با ما به ایران برمی‌گردد. این نشان می‌دهد ما می‌توانیم پشت هم باشیم. من دوست دارم این جام ملت‌ها را با قهرمانی به پایان برسانیم.

