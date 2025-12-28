خبرگزاری کار ایران
در ششمین روز اعتراض؛

کارگران ««قند خاورمیانه شوش»» خواستار تشکیل نهاد کارگری شدند

در ادامه اعتراضات صنفی کارگران کارخانه «قند خاورمیانه شوش» صبح امروز، حدود ۱۰۰ کارگر با تجمع در مقابل درب ورودی کارخانه، خواستار شکل‌گیری «تشکل کارگری» در این واحد تولیدی شدند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه «قند خاورمیانه شوش» اعلام کردند: اعتبار نامه آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه قند خاورمیانه از ۱۵ مهر ماه به پایان رسیده و هنوز دوره جدید تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل‌گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که بیش از یک ماه  است در اعتراض هستند، ضرورت دارد.

 یکی از کارگران این کارخانه در خصوص علت تشکیل نشدن شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت: در فاصله زمانی حدود دو ماهه ای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسلامی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تلاش کردیم اما در هر دوره کارفرما با مانع‌تراشی مانع از انجام این کار شد.

به گفته این کارگر، در حال حاضر آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه قند خاور میانه شده؛ یکی نارضایتی کارفرما و دیگری تعلل اداره کارشوش  است.

این کارگر تاکید کرد: پس از حدود یک ماه از آغاز اعتراضات کارگری در این کارخانه، خلاء نهاد کارگری در این کارخانه بیش از هر زمانی احساس می‌شود چون شورای سابق این کارخانه همیشه قوی عمل می‌کرد و محلی برای پیگیری قانونی مشکلات صنفی کارگران به شمار می‌آمد.

او یاد آور شد: تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای و ... توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند مطالبه‌گری کنند

گفتنی است مهمترین مطالبات کارگران، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی است. کارگران می‌گویند حقوق دریافتی آنان در دوره‌های بهره‌برداری با وجود شیفت‌های ۱۲ ساعته، معادل ۴۵ روز کار در ماه است که در شرایط فعلی تورم و گرانی سرسام آور، پاسخگوی نیازهای معیشتی‌شان نیست. این در حالی است که این مبلغ نیز در ماه‌های تعمیرات به نصف کاهش می‌یابد.

 

 

