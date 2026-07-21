به گزارش ایلنا از همدان، جواد جمور به مناسبت هفته تامین اجتماعی گفت: سال گذشته ماهانه بیش از یک‌هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش استان پرداخت شد.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر اداره‌کل و شعب اصلی، 4 کارگزاری در شهر همدان، یک کارگزاری در ملایر و یک کارگزاری در درگزین و همچنین شعب اقماری جورقان، قهاوند و درگزین فعال هستند و خدمات گسترده‌ای را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کنند.

جمور در تشریح عملکرد مالی تامین اجتماعی استان همدان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخت شده به جامعه تحت پوشش استان در سال گذشته به ۱۶۰ هزار و ۴۹۶ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش تعهدات کوتاه‌مدت، پرداخت‌هایی در حوزه‌های غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، بیمه بیکاری، اروتز و پروتز، کمک‌هزینه ازدواج، سفر بیمار و کمک‌هزینه کفن و دفن انجام شده که ارزش آن بالغ بر ۴ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان افزود: در بخش تعهدات بلندمدت نیز مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال به مستمری‌بگیران استان پرداخت شده است.

وی با تأکید بر نقش تأمین‌اجتماعی در ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای خانواده‌ها گفت: به طور متوسط ماهانه بیش از یک‌هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان در قالب انواع تعهدات و خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران استان همدان پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده گستره و اهمیت خدمات این سازمان در حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

جمور همچنین توسعه و فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی را از برنامه‌های مهم سازمان عنوان کرد و گفت: اگرچه پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور از حدود ۲۰ درصد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۷۲ درصد رسیده است، اما همچنان نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت کشور خارج از چتر بیمه‌های اجتماعی قرار دارند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان با تشریح وضعیت بیمه‌شدگان استان همدان افزود: در حال حاضر تعداد ۲۵۶ هزار و ۲۶۴ نفر بیمه‌شده اصلی، ۳۶۸ هزار و ۲۴ نفر بیمه‌شده تبعی، ۹۹ هزار و ۲۷۰ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۷۳ هزار و ۶۷۹ نفر مستمری‌بگیر تبعی تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در استان همدان قرار دارند.

جمور افزود: این در حالی است که ضریب پوشش در سطح کشور ۵۳ درصد بوده و نشان می‌دهد حدود ۴۵.۹ درصد مردم استان همدان و ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند.

وی با اشاره به شاخص ضریب پشتیبانی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری صندوق‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر ضریب پشتیبانی در استان همدان ۲.۹ نفر است؛ به این معنا که به ازای هر مستمری‌بگیر، تنها ۲.۹ نفر بیمه‌شده حق بیمه پرداخت می‌کنند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان تصریح کرد: این شاخص در سطح کشور ۳.۲ نفر است و متأسفانه روند آن در سال‌های اخیر سیر کاهشی داشته است؛ موضوعی که ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای، افزایش تعداد بیمه‌پردازان، حمایت از اشتغال پایدار و صیانت از منابع سازمان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

کمک‌های دولتی به 40 درصد کارگاه‌های فعال استان

جمور در ادامه با اشاره به وضعیت کارگاه‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی در استان همدان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد کارگاه‌های فعال استان از کمک‌های دولتی برخوردار بوده و ۶۰ درصد دیگر فاقد کمک دولت هستند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان با ۲۱ بیمارستان، ۷۸ درمانگاه، پنج مرکز جراحی محدود و سرپایی و ۱۰ مرکز خدمات جامع سلامت، قرارداد همکاری دارد تا خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را در قالب درمان غیرمستقیم ارائه کند.

ناترازی منابع و مصارف صندوق مهم‌ترین چالش‌ سازمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهم‌ترین چالش‌های حوزه تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: ناترازی منابع و مصارف صندوق، کاهش ضریب پشتیبانی، استقراض‌های آسیب‌زا از نظام بانکی در سال‌های گذشته برای جبران کسری نقدینگی و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سازمان است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان گفت: انباشت بدهی‌های ناشی از تعهدات جاری دولت از جمله سهم سه درصدی حق بیمه و همچنین تعهدات ناشی از بیش از ۲۷ قانون و مقررات، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده است.

جمور افزایش مطالبات معوق از کارگاه‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد، طلاق‌ها و ازدواج‌های صوری با هدف بهره‌مندی غیرقانونی از مزایا، عدم پرداخت دیون توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی، فشار برای تعویق یا عدم وصول مطالبات حق بیمه، اجرای ناقص قوانین مربوط به حق بیمه‌های ساختمانی، برخی تصمیمات محدودکننده در وصول مطالبات، اعلام دستمزدهای غیرواقعی در سال‌های پایانی بیمه‌پردازی و سوءاستفاده از قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۷ خدمت سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود که نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان داشته است.

انتهای پیام/