انجام بیش از ۲۴۶ هزار آزمون کنترل کیفیت آب شرب در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر با اشاره به عملکرد مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان همدان اظهار کرد: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های شرکت آبفاست و به همین منظور، فرآیند کنترل کیفیت آب از مرحله تأمین تا توزیع، به‌صورت شبانه‌روزی و بر اساس استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود.

بختیاری‌فر تصریح کرد: در فصل بهار سال جاری، ۱۱۳ هزار و ۴۷۷ مورد کلرسنجی در شبکه توزیع آب استان انجام شد که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۷۸۵ مورد مربوط به مناطق شهری و ۱۰۰ هزار و ۶۹۲ مورد مربوط به روستاها بوده است.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۱۲۶ هزار و ۳۲۲ آزمون کدورت‌سنجی شامل ۱۲ هزار و ۷۴۱ آزمون در شهرها و ۱۱۳ هزار و ۵۸۱ آزمون در روستاها انجام شد تا شفافیت و کیفیت ظاهری آب به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه پایش‌های آزمایشگاهی بخش مهمی از فرآیند تضمین سلامت آب شرب را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال، ۲۸۹۲ آزمون میکروبی در شبکه توزیع آب شامل ۵۳۸ آزمون شهری و ۲۳۵۴ آزمون روستایی انجام شد. همچنین ۲۱۶۶ آزمون HPC برای بررسی بار میکروبی آب در نقاط مختلف استان صورت گرفت.

بختیاری‌فر ادامه داد: در بخش آزمون‌های فیزیکوشیمیایی نیز ۸۷۶ آزمایش شامل ۳۴۶ آزمون شهری و تعداد ۲۹۷ آزمون روستایی و ۲۳۳ آزمون در آب‌شیرین‌کن‌ها و تصفیه‌خانه‌ها انجام شد. همچنین ۱۰۰ آزمون بیولوژی در مناطق شهری و پایش روزانه و مستمر آرسنیک در منابع آب استان نیز در دستور کار مرکز پایش و کنترل کیفیت قرار داشته است.

وی با اشاره به نتایج این پایش‌ها خاطرنشان کرد: میانگین مطلوبیت شاخص‌های کیفی آب در سطح بسیار مناسبی قرار دارد، به‌گونه‌ای که مطلوبیت میکروبی آب در شهرها و روستاهای استان ۹۹.۷۴ درصد، مطلوبیت آزمون HPC ۹۹.۹۱ درصد، مطلوبیت کدورت ۱۰۰ درصد (کمتر از ۴ NTU) و مطلوبیت کلرسنجی ۹۸.۷۰ درصد ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تأکید کرد: استمرار این پایش‌های دقیق و گسترده، نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی، افزایش اطمینان شهروندان به کیفیت آب آشامیدنی و پیشگیری از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی دارد و شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهره‌گیری از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروهای متخصص و نظارت مستمر، کیفیت آب شرب را در تمامی نقاط استان به‌صورت شبانه‌روزی رصد و کنترل می‌کند.

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