به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و بسیج توان اجرایی استان، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای مواصلاتی به‌ صورت مستمر و روزانه در حال اجراست و روند اجرای پروژه‌ها نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته است.

وی افزود: طی کمتر از چهار ماه نخست سال جاری، ۲۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان بهسازی و روکش آسفالت شده و با تداوم فعالیت ۲۵ اکیپ اجرایی، امیدواریم تا پایان فصل کاری، عملکردی فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سال جاری به ثبت برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اقدامات گسترده این اداره‌کل در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها، به‌ویژه در آستانه سفرهای تابستانی و ایام اربعین حسینی، تصریح کرد: همزمان با اجرای پروژه‌های روکش آسفالت، بیش از ۳۵۰ کیلومتر خط‌کشی محورهای استان، تعمیر و نصب ۱۶ هزار عدد تجهیزات ایمنی، اجرای ۳ هزار و ۸۵ کیلومتر شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی و همچنین ۶۴ کیلومتر شیار لرزاننده طولی و عرضی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

پرورشی همچنین از توسعه زیرساخت‌های روشنایی راه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر اجرای ۲۷ کیلومتر سیستم روشنایی طولی و ۱۶ نقطه روشنایی جدید در سطح استان در دست اجراست که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها تا پایان سال، مجموع طول سیستم‌های روشنایی محورهای استان از ۱۵۲ کیلومتر به ۱۷۹ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها در کنار سایر اقدامات ایمن‌سازی راه‌ها، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی، ارتقای کیفیت سفر و ارائه خدمات شایسته به کاربران جاده‌ای، مسافران و زائران اربعین حسینی خواهد داشت.

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