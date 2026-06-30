پرداخت ۲۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در همدان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: ۲۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه از آبان ماه سال گذشته تاکنون به متقاضیان پرداخت شده که نسبت به مدت زمان مشابه ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال رشد داشته است.
به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران اظهار کرد: این میزان تسهیلات اشتغالزایی از محل بند های ۱_۷ و ۱_۷ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال گذشته توسط دستگاههای حمایتی واجرایی به طرح های خرد و مشاغل خانگی در استان با هدف حمایت از اشتغال و کارآفرینی جوانان پرداخت شده و زمینه اشتغال ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل خُرد و خانگی را فراهم کرده است.
وی یادآوری کرد: اختصاص این تسهیلات به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار با هدف رشد تولید ملی با تکیه بر روشهای مختلف مانند افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی، کمک به اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک انجام میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان همچنین گفت: از مبلغ کل تسهیلات پرداختی ۲ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی بوده که در قالب ۲ هزار و ۲۸۵ طرح در استان با محوریت این اداره کل به طرح های دارای مجوزمشاغل خانگی از صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پرداخت شده است.
مختاران افزود: تسهیلات مشاغل خانگی، به صورت قرض الحسنه و با عاملیت بانک های توسعه تعاون، رفاه، پست بانک، ملی، صادرات، تجارت، ملت و قرض الحسنه مهر به متقاضیان پرداخت می شود.
وی ادامه داد: پرداخت این تسهیلات در بخشهای مختلف صنایع دستی، خدماتی، صنعتی، فرهنگی و کشاورزی با نرخ سود چهار درصد از طریق ثبت نام در سایت مشاغل خانگی پرداخت می شود و جامعه هدف این تسهیلات، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و شهری دارای مهارت و همچنین جوانان هستند.