به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان، حمید پرورشی اظهار کرد: علاوه بر اجرای طرح‌های خط‌کشی و روکش آسفالت، بیش از ۹ هزار و ۲۶۶ عدد تابلو و علائم جاده‌ای نصب و تعمیر شده و ۶۴ کیلومتر شیار لرزاننده عرضی و طولی در محورهای استان اجرا شده است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال هزار و ۲۸۶ کیلومتر از حریم راه‌های استان آزادسازی، ۳۸ نقطه مستعد تصادف آشکارسازی، احداث ۳ مقطع سیستم روشنایی نقطه‌ای و ۷۷۲ مورد چراغ چشمک‌زن نیز تعمیر و بازسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان، با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌ها تصریح کرد: ساخت و پاکسازی ۱۰۹ پارکینگ حاشیه‌ای و همچنین آماده‌سازی، کنترل و نظارت بر فعالیت ۴۵ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی از دیگر اقدامات انجام‌شده در محورهای استان طی این مدت بوده است.

پرورشی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی استان همدان در آستانه آغاز سفرهای تابستانی و اربعین حسینی اندیشیده شده و عملیات بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۴۵ اکیپ راهداری در بخش‌های مختلف شامل بهسازی و روکش آسفالت، خط‌کشی، شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی، پاکسازی حریم راه‌ها، نظارت بر مجتمع‌های خدماتی-رفاهی، تعمیر و نگهداری سیستم‌های روشنایی، نصب و تعمیر تابلوها، کنترل ناوگان باری و مسافری و همچنین چاله‌گیری و لکه‌گیری مسیرها در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

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