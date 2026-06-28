طراحی پویشی برای تأمین مسکن نیازمندان در همدان

به گزارش ایلنا از همدان؛ حمید ملانوری امروز در شورای تأمین مسکن استان در سالن جلسات استانداری با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه پروژه‌های مسکن، از تغییر رویه در برگزاری جلسات این شورا خبر داد و اعلام کرد که جلسات هفتگی به ماهانه تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته به دلیل عقب‌ماندگی‌های موجود، جلسات به‌صورت فشرده و هفتگی برگزار می‌شد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز پروژه‌ها روی ریل خود افتاده و کارها سرعت گرفته است.

استاندار همدان گفت: جلسات کارشناسی میان‌دستگاهی برای هماهنگی‌های لازم، هر دو هفته یک بار با مسئولیت معاونین ادامه می‌یابدوی با اشاره به لزوم توجه ویژه به مددجویان و دهک‌های کم‌درآمد، از طراحی پویشی مشترک برای تأمین مسکن نیازمندان خبر داد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران و دهیاران برای امیدآفرینی و شتاب‌بخشی به پروژه‌های مسکن در استان شد.

ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متأسفانه برخی گمان می‌کنند در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام نشده، در حالی‌که ما در یک سال گذشته با تشکیل منظم جلسات، مصوبات متعددی داشته‌ایم و پروژه‌ها با سرعت قابل‌توجهی پیش رفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه گزارش جامع از وضعیت پروژه‌های مسکن، افزود: باید گزارشی کامل از میزان پیشرفت، تعداد واحدهای تحویلی، اقدامات زیربنایی و وضعیت طرح‌های هادی و جامع تهیه و در اختیار نمایندگان، ائمه جمعه، فرمانداران، رسانه‌ها و دولت قرار دهیم تا این بی‌اطلاعی‌ها برطرف شود.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات شاخص استان در حوزه‌های مختلف، گفت: همزمان با پیشرفت پروژه‌های مسکن، اقدامات بزرگی در حوزه بهداشت و درمان نیز انجام شده است.

وی افزود: تبدیل مرکز جامع سرطان به بیمارستان سرطان غرب کشور، خرید و نصب دستگاه پت‌اسکن و انجام اقدامات آغاز عملیات اجرایی بیمارستان هزار تختخوابی، نشان از تلاش بی‌وقفه مجموعه مدیریت استان دارد، اما متأسفانه این دستاوردها به‌درستی منعکس نمی‌شود.

استاندار همدان با بیان اینکه هدف از این گزارش‌دهی، نه برجسته‌سازی عملکرد، بلکه ایجاد امید و اعتماد در میان مردم است، تأکید کرد: مردم با دغدغه پای کار نظام ایستاده‌اند و توقع دارند بدانند چه اقداماتی انجام شده است. روایت صادقانه دستاوردها، امید مردم را تقویت می‌کند و این وظیفه همه ماست که این اتفاق بیفتد.

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