مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
نقش کلیدی بانوان در مدیریت مصرف انرژی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با تأکید بر نقش کلیدی بانوان در مدیریت مصرف انرژی، آنان را «معماران فرهنگ در خانواده» خواند و گفت: بانوان میتوانند با مدیریت هوشمند مصرف در خانه، نقش مؤثری در عبور از پیک بار تابستان ایفا کنند.
به گزارش ایلنا از همدان، علی سهرابی بیدار در نشست با جمعی از بانوان بسیجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان و تسلیت فرا رسیدن ایام محرم، بر نقش کلیدی بانوان در مدیریت مصرف انرژی و عبور از پیک بار تابستان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اوج مصرف برق در فصل تابستان است، گفت: با فرا رسیدن فصل گرما در کنار مصارف کشاورزی با ورود وسایل سرمایشی به مدار، ناترازی بین تولید و تقاضا بیشتر میشود که لازمه آن مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به نقش بیبدیل بانوان در جامعه تصریح کرد: بانوان، معماران فرهنگ در خانواده هستند.
وی با بیان اینکه خانه به عنوان سنگر اول است، گفت: شما مدیران مصرف در خانه هستیدو با جابجایی زمان استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات غیرپیک، تعویض لامپهای قدیمی با LED و این اقدامات کوچک مصرف انرژی برق در خانه را مدیریت کنید.
سهرابیبیدار تربیت نسل آیندهساز را از دیگر نقشهای مهم بانوان عنوان کرد و افزود: کودکان و نوجوانان، بهترین و پذیراترین مخاطبان هستند، با زبانی ساده، مفهوم «صرفهجویی» را به فرزندانمان بیاموزیم.
وی ادامه داد: شما بانوان بسیجی، در پایگاهها، هیئتها و گروههای محلی حضور فعال دارید و میتوانید از این ظرفیت عظیم برای «جهاد تبیین» در حوزه انرژی استفاده کنید. یک پیام کوتاه در گروههای مجازی محله، یا یک گفتوگوی صمیمی در جلسهای خانگی، میتواند الگوی مصرف دهها خانواده را تغییر دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به برگزاری پویش ملی «۲۵ درجه» عنوان کرد: شما بانوان میتوانید سفیران پویش ۲۵ درجه و همیاران انرژی در محلات خود باشید.