تجلیل از ۵۲ بازنشسته نمونه صندوق بازنشستگی استان همدان

به گزارش ایلنا از همدان، مدیر صندوق بازنشستگی استان همدان در این مراسم که در خانه امید بازنشستگان مرکز استان با حضور آقای دکتر کرکه آبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری؛ آقای مهندس صوفی نماینده محترم مردم شریف همدان در مجلس شورای اسلامی؛ روسای کانون های بازنشستگی و جمعی از پیشکسوتان برگزار شد در خصوص اقدامات صورت گرفته در این صندوق گفت: صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول ۳ سال گذشته و پرداخت وام های مختلف از جمله وام ضروری؛ پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری ( حمپاد )؛ ازدواج فرزندان بازنشسته ؛ انعقاد تفاهم‌نامه با فروشگاه های زنجیره ای و ... از مهمترین اقدامات صندوق بوده است.

روح اله افشار اظهار داشت: از جمله اقدامات انجام شده نشست مشترک صندوق بازنشستگی و روسای کانون های بازنشستگی استان با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیرامون پیگیری اصلاح جداول متناسب سازی بازنشستگانی که در قانون متناسب سازی سازی حقوق بازنشستگان مبلغ زیر ۱ میلیون تومان افزایش داشته اند.

وی در ادامه از نشست مشترک صندوق بازنشستگی با مسئولین و مدیران استان خبر داد و گفت در این نشست ها از تمامی مدیران دستگاه های اجرائی خواسته شد تا تمامی امکانات و مزایایی که برای شاغلین در نظر گرفته شده برای بازنشستگان آن دستگاه ها نیز در نظر گرفته شود.

مدیر صندوق بازنشستگی استان همدان بیان کرد: یکی دیگر از مهمترین اقدامات صورت گرفته تعامل صندوق با کانون های بازنشستگی می باشد که خواسته های به حق این بازنشستگان از دستگاه های اجرایی مطالبه و پیگیری می شود.

افشار از قدردانی و دیدار با ۶ نفر از خانواده های ایثارگران و شهدای جنگ رمضان خبر داد و گفت: به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان صندوق بازنشستگی از 6 نفر از ایثارگران معزز و بازنشستگان صاحب نظر با همراهی مهندس صوفی نماینده مردم شریف همدان در مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل این عزیزان تجلیل به عمل آمد.

وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات انجام شده در هفته منتهی به روز خانواده و تکریم بازنشستگان نشست مشترک با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه همدان حضرت آیت‌الله شعبانی موثقی با حضور روسای کانون های بازنشستگی استان بوده که عزیزان حاضر در این جلسه خواسته ها و مطالبات به حق جامعه فرهیخته بازنشستگان را به ایشان منعکس و بیان داشتند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان همدان از انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با مراکز دولتی و خصوصی در امور رفاهی بازنشستگان در استان خبرداد وگفت: تفاهم نامه هایی برای رفاه بازنشستگان با شرکت سیاحتی غارعلیصدر، شرکت گنجنامه، میراث فرهنگی و .... بسته شد.

افشار گفت: یکی از اهداف صندوق بحث احداث خانه های امید در استان همدان بمنظور گذراندن اوقات فراغت این عزیزان در دوران بازنشستگی می باشد که در سالهای ۹۶ ؛ ۹۹ و ۱۴۰۲ چهار خانه امید احداث شده است.

افشار در پایان بیان کرد: توجه به معشیت ، درمان و تکریم بازنشستگان از مهمترین خواسته‌های بحق و اصلی بازنشستگان کشوری است.

انتهای پیام/