شروع مجدد هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در استان همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: با هدف تحقق سیاستهای کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تمرکززدایی اداری، افزایش سرعت در رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی و ارتقای سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی، هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در استان همدان احیا و فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، حسن پیمانی گفت: در راستای اجرای مأموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تفویض اختیارات به استانها جهت تسریع در فرآیندهای مالیاتی هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در استان همدان بعد از 2 سال در همدان احیا و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.
وی پیرامون سقف رسیدگی در هیأت های استانی بیان داشت: بر اساس اختیار حاصله از مفاد قانونی مذکور و با هدف تسهیل در روند رسیدگی به شکواییههای تسلیمی مؤدیان مالیاتی گفت: سقف رسیدگی افزایش یافته است و برای اشخاص حقوقی تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای هر عملکرد یا دوره مالیاتی و برای اشخاص حقیقی حد نصاب تا مبلغ ۲ میلیارد ریال می باشد.
پیمانی در این خصوص اظهار داشت: بازگشت هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به استان، بستری مناسب برای کاهش هزینههای اداری، مراجعات غیرضروری به مرکز در راستای تکریم ارباب رجوع و در نهایت، تقویت عدالت مالیاتی فراهم میآورد. این رویکرد، ضمن کاهش بار مراجعات به هیأت عالی مستقر در تهران، موجبات تسریع در فرآیندهای دادرسی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان محترم استان را فراهم خواهد ساخت.
وی در پایان تأکید کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، تمامی ظرفیتهای کارشناسی و اداری خود را برای پشتیبانی از این هیأت بهکار خواهد بست تا مؤدیان مالیاتی در کوتاهترین زمان ممکن و با شفافیت حداکثری از خدمات این مرجع رسیدگی بهرهمند گردند.