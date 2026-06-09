جذب ۴۱۵۳ حامی جدید برای ایتام همدان

به گزارش ایلنا از همدان، مهدی جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات کمیته امداد با اشاره به طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد و جلب مشارکت‌های مردمی در این زمینه اظهار کرد: حامیان می‌توانند با انتخاب یک یا چند فرزند معنوی و پرداخت ماهیانه کمک‌های خود یاریگر آنها باشند.

وی کل حامیان استان را ۹۱ هزار و ۸۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: حامیان از ابتدای سال ۴۹ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به فرزندان تحت حمایت خود در قالب مساعدت ماهیانه کمک کردند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان عنوان کرد: از این مبلغ ۹۱ درصد نقدی و مابقی به صورت کالا بوده و نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است.

وی شمار فرزندان تحت حمایت طرح محسنین و اکرام ایتام را بیش از ۱۷ هزار نفر برشمرد و افزود: سرانه فعلی هر یتیم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و و هر کودک محسنین ۹۰۰ هزار تومان در ماه است.

جعفری اظهار کرد: هریک از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد دارای شماره کارت‌بانکی اختصاصی هستند و تمامی کمک‌های نقدی حامیان نیکوکار به‌صورت مستقیم به‌ حساب فرزندان معنوی واریز می‌شود.

وی گفت: مردم برای مشارکت در این طرح و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان نیازمند، می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر این نهاد در سراسر استان، از پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir نیز استفاده کنند.

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