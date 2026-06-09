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جذب ۴۱۵۳ حامی جدید برای ایتام همدان

جذب ۴۱۵۳ حامی جدید برای ایتام همدان
کد خبر : 1796479
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معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان از جذب ۴ هزار و ۱۵۳ حامی یتیم جدید از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، مهدی جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات کمیته امداد با اشاره به طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد و جلب مشارکت‌های مردمی در این زمینه اظهار کرد: حامیان می‌توانند با انتخاب یک یا چند فرزند معنوی و پرداخت ماهیانه کمک‌های خود یاریگر آنها باشند.

وی کل حامیان استان را ۹۱ هزار و ۸۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: حامیان از ابتدای سال ۴۹ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به فرزندان تحت حمایت خود در قالب مساعدت ماهیانه کمک کردند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان عنوان کرد: از این مبلغ ۹۱ درصد نقدی و مابقی به صورت کالا بوده و نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است.

وی شمار فرزندان تحت حمایت طرح محسنین و اکرام ایتام را بیش از ۱۷ هزار نفر برشمرد و افزود: سرانه فعلی هر یتیم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و و هر کودک محسنین ۹۰۰ هزار تومان در ماه است.

جعفری اظهار کرد: هریک از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد دارای شماره کارت‌بانکی اختصاصی هستند و تمامی کمک‌های نقدی حامیان نیکوکار به‌صورت مستقیم به‌ حساب فرزندان معنوی واریز می‌شود.

وی گفت: مردم برای مشارکت در این طرح و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان نیازمند، می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر این نهاد در سراسر استان، از پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir نیز استفاده کنند.

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