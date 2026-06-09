تداوم توسعه راه های روستایی همدان با اجرای 27 طرح
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای همدان گفت: ۱۵ پروژه راه روستایی به طول ۷۵ کیلومتر در دست اجرا و ۱۲ طرح جدید به طول ۵۰ کیلومتر در آستانه آغاز است.
به گزارش ایلنا از همدان، محمدرضا غفاریان روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران بیان کرد: امسال ۱۵ پروژه احداث و بهسازی راه روستایی به طول ۷۵ کیلومتر در دست اجرا بوده که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی رسیده است.
وی اظهار کرد: در راستای ارتقای شاخص برخورداری روستاها از راه مناسب و ایمن، مناقصه ۱۲ پروژه جدید احداث راه روستایی به طول ۵۰ کیلومتر نیز برگزار شد که پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای همدان درباره نقش مشارکتهای مردمی در توسعه راههای روستایی گفت: ۲ سال گذشته با استفاده از ظرفیت خیرین راهساز، ۲۸ کیلومتر راه روستایی در استان همدان احداث شده که نقش مؤثری در بهبود دسترسی روستاییان و توسعه مناطق کمتر برخوردار داشته است. ️
غفاریان ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیت خیرین راهساز همچنان بهعنوان یکی از رویکردهای مهم این ادارهکل دنبال میشود که در این راستا برنامهریزی لازم برای احداث ۵۰ کیلومتر از راههای روستایی با مشارکت خیران در دستور کار است.
وی اضافه کرد: ۹۸ درصد روستاهای دارای سکنه استان در حال حاضر از راه آسفالته بهرهمند هستند که این شاخص، همدان را در زمره استانهای برخوردار کشور قرار داده است. ️
وی تأکید کرد: توسعه و نگهداری راههای روستایی علاوه بر تسهیل تردد ساکنان، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها و دسترسی بهتر به خدمات عمومی دارد و این ادارهکل با جدیت اجرای پروژههای راه روستایی را در سطح استان دنبال میکند.