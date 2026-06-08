اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در همدان برگزار شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی امروز برگزار میشود، گفت: همدان سالهاست به عنوان یکی از قطبهای فعالیتهای فرهنگی کودک و نوجوان کشور شناخته میشود و در حوزههایی همچون تئاتر، فیلم، نمایشگاهها و شعر کودک و نوجوان، برنامههای متعددی را میزبانی کرده است.
به گزارش ایلنا از همدان، محمدرضا جوادی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد علمی و فرهنگی امام رضا(ع)، مصطفی رحماندوست، استاد ناصر کشاورز، سیداحمد میرزاده، مریم اسلامی و جمعی از چهرههای فرهنگی و ادبی کشور در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای نهادینهسازی فرهنگ رضوی و ترویج آموزههای اهل بیت(ع)، جشنوارهها و برنامههای متعددی را در سطح کشور طراحی و اجرا کرده است.
وی با اشاره به همکاری مستمر استان همدان با بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) افزود: استان همدان در سالهای گذشته همواره در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری مرتبط با فرهنگ رضوی نقش فعالی داشته و توانسته است با طراحی و اجرای رویدادهای مختلف، سهم مؤثری در این حوزه ایفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اهمیت میزبانی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی، بر نقش این رویداد فرهنگی در ترویج و نهادینهسازی سیره رضوی میان نسل نوجوان و کودک تأکید کرد.
جوادی تصریح کرد: امسال نیز با حمایت بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)، میزبانی این جشنواره به استان همدان واگذار شد و با تلاش دبیر تخصصی جشنواره و همکاران معاونت فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آثار ارزشمندی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی ادامه داد: حضور شاعران برجسته کودک و نوجوان از نقاط مختلف کشور، نشاندهنده جایگاه این جشنواره در عرصه ادبیات کودک و نوجوان است و امیدواریم برگزاری چنین رویدادهایی بتواند در انتقال مفاهیم و ارزشهای فرهنگ رضوی به نسل آینده کشور مؤثر باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با اشاره به تجلیل از مصطفی رحماندوست در این مراسم گفت: استاد رحماندوست از چهرههای ماندگار و تأثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان کشور هستند و برگزاری این مراسم فرصت مناسبی برای قدردانی از سالها تلاش و خدمات ارزشمند ایشان در این عرصه بود.