آبرسانی به ۳۸ روستای استان همدان با کمک پدر آبرسان ایران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی، تفاهمنامه همکاری بین بنیاد خیریه ابراهیمی و شرکت آبفا برای آبرسانی به ۳۸ روستا منعقد شد؛ اقدامی که با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب پایدار در روستاهای کم‌برخوردار دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: نماینده بنیاد خیریه ابراهیمی در سفری دو روزه به استان، با حضور در مناطق مختلف، از ۴۴ روستای هدف بازدید میدانی انجام داد. در این بازدیدها و بررسی‌های کارشناسی، آبرسانی به 38 روستا در قالب فاز جدید این همکاری مورد تأیید قرار گرفت.

بختیاری‌فر تصریح کرد: توزیع روستاهای مشمول این طرح در سطح استان به‌گونه‌ای است که پنج روستا در شهرستان همدان، ۱۰ روستا در شهرستان تویسرکان، 9 روستا در شهرستان اسدآباد، ۹ روستا در شهرستان فامنین و پنج روستا در شهرستان نهاوند، تحت پوشش عملیات اجرایی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه جمعیت بهره‌مند از این طرح، ۱۲ هزار و ۴۰۲ نفر در قالب ۳ هزار و ۷۸۱ خانوار اعلام شده است، ادامه داد: در چارچوب اجرای این پروژه‌ها، پیش‌بینی شده حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شده و همچنین پنج باب مخزن ذخیره آب برای تقویت پایداری شبکه احداث شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: بنیاد خیریه ابراهیمی اعلام کرده که با اتمام پروژه‌های تعریف شده، آمادگی لازم برای تعریف و اجرای پروژه‌های جدید در استان همدان وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های دسترسی به آب شرب سالم در مناطق روستایی ایفا کند.

بختیاری‌فر یادآور شد: بنیاد خیریه ابراهیمی متعلق به حاج اکبر ابراهیمی از خیّرین مطرح کشور و پدر آبرسان ایران است که ما موفق شدیم برای دومین بار با این مجموعه همکاری داشته باشیم.

اخبار مرتبط
