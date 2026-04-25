آبرسانی به ۳۸ روستای استان همدان با کمک پدر آبرسان ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: نماینده بنیاد خیریه ابراهیمی در سفری دو روزه به استان، با حضور در مناطق مختلف، از ۴۴ روستای هدف بازدید میدانی انجام داد. در این بازدیدها و بررسی‌های کارشناسی، آبرسانی به 38 روستا در قالب فاز جدید این همکاری مورد تأیید قرار گرفت.

بختیاری‌فر تصریح کرد: توزیع روستاهای مشمول این طرح در سطح استان به‌گونه‌ای است که پنج روستا در شهرستان همدان، ۱۰ روستا در شهرستان تویسرکان، 9 روستا در شهرستان اسدآباد، ۹ روستا در شهرستان فامنین و پنج روستا در شهرستان نهاوند، تحت پوشش عملیات اجرایی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه جمعیت بهره‌مند از این طرح، ۱۲ هزار و ۴۰۲ نفر در قالب ۳ هزار و ۷۸۱ خانوار اعلام شده است، ادامه داد: در چارچوب اجرای این پروژه‌ها، پیش‌بینی شده حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شده و همچنین پنج باب مخزن ذخیره آب برای تقویت پایداری شبکه احداث شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: بنیاد خیریه ابراهیمی اعلام کرده که با اتمام پروژه‌های تعریف شده، آمادگی لازم برای تعریف و اجرای پروژه‌های جدید در استان همدان وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های دسترسی به آب شرب سالم در مناطق روستایی ایفا کند.

بختیاری‌فر یادآور شد: بنیاد خیریه ابراهیمی متعلق به حاج اکبر ابراهیمی از خیّرین مطرح کشور و پدر آبرسان ایران است که ما موفق شدیم برای دومین بار با این مجموعه همکاری داشته باشیم.

