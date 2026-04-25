مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:
در هفته کاروکارگر کارآفرینان و کارگران نمونه همدان تجلیل میشوند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان از برگزاری بیش از ۱۸۰ برنامه به مناسبت هفته کار و کارگر در این استان خبر داد و گفت: جشنواره “امتنان” با هدف تقدیر و تجلیل از نخبگان، کارآفرینان و کارگران نمونه جامعه کار و تولید برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران صبح امروز در جمع خبرنگاران در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری بیش از ۱۸۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته کار و کارگر در این استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با همکاری فعال و مؤثر تشکلهای کارگری، کارفرمایی، تعاونگران و بسیج کارگری در سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی گفت: میز خدمت در حسینیه امام خمینی (ره) و همچنین در مراکز شهرستانهای استان به منظور پاسخگویی مستقیم به دغدغهها و سوالات مردم و ارائه خدمات اداری و مشاورهای برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با اشاره به حضور در راهپیماییها افزود: حضور پرشور جامعه کارگران در راهپیماییهای سراسری و اعلام بیعت مجدد با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری در دستور کار است.
وی به گلباران مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای کارگر و مدافعان حریم ولایت و میهن اسلامی با گلباران مزار مطهر شهدا اشاره کرد و افزود: دیدارهای رسمی با مسئولان ارشد استانی و همچنین نماینده ولی فقیه در همدان به منظور ارائه گزارش و بررسی مسائل جامعه کار و تولید برگزار میشود.
مختاران با اشاره به برنامه اهدای گل به کارگران گفت: تقدیر از زحمات و تلاشهای بیوقفه کارگران با اهدای گل به آنان در سراسر استان مورد توجه است.
وی از برگزاری نشستهای سهجانبه سخن گفت و افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای بررسی و حل و فصل مسائل و چالشهای مشترک جزو برنامههاست.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی و تخصصی با هدف ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کار در کارگاههای پرخطر خاطرنشان کرد: دیدار با پیشکسوتان جامعه کارگری و شنیدن دغدغهها و تجلیل از سالها خدمت صادقانه آنان از دیگر برنامههاست.
وی با بیان اینکه همایشهای ویژه با محوریت توانمندیها، چالشها و نقش زنان در عرصه کار و تولید برگزار میشود افزود: جشنواره “امتنان” با هدف تقدیر و تجلیل از نخبگان، کارآفرینان و کارگران نمونه جامعه کار و تولید استان و شهرستانها برگزار خواهد شد.
مختاران بیان کرد: امسال به پاس مجاهدتها و ایثارگریهای بیدریغ بخشهای امدادی و خدماتی در “جنگ رمضان”، از کارگران پرتلاش در این بخشها به عنوان بخش ویژه جشنواره “امتنان” تقدیر ویژهای میشود که این تجلیل نشاندهنده اهمیت و ارزشگذاری بر تلاشهای این عزیزان در شرایط حساس و حیاتی خواهد بود.
وی به حمایتهای دولت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، دولت بستههای حمایتی ویژهای را در دست طراحی دارد که تمرکز اصلی آنها بر حوزه مسکن است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با جدیت تمام پیگیر اجرای این سیاستهای حمایتی خواهد بود تا گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت زندگی این اقشار برداشته شود.