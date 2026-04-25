ثبت ۹ هزار تماس با خطوط ۱۴۸۰ و ۱۲۳ در همدان
مدیرکل بهزیستی استان همدان از ثبت بیش از ۹ هزار تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این تماسها مربوط به اختلالات خلقی و مشکلات خانوادگی بوده است.
به گزارش ایلنا از همدان، فریدالدین حجتالاسلامی صبح امروز در کارگروه اجتماعی استان در سالن شهدا با اشاره به آمار تماسهای ثبتشده در خطوط مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اظهار کرد: این خطوط یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی مردم برای طرح مسائل و دریافت خدمات حمایتی و مشاورهای هستند و آمار تماسها تا حد زیادی بازتابدهنده وضعیت روانی و اجتماعی جامعه است.
وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع ۸۴۴۱ تماس موفق با خط مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی استان برقرار شده است که از این تعداد، ۷۸۱۹ تماس توسط بانوان و ۶۲۲ تماس توسط آقایان انجام شده است.
مدیرکل بهزیستی همدان با اشاره به موضوع تماسها گفت: بیشترین تماسها مربوط به مشکلات خانوادگی با ۳۷۷۱ مورد و اختلالات خلقی با ۳۰۴۴ مورد بوده همچنین در این مدت ۹۶ تماس مرتبط با مسائل ناشی از جنگ و ۱۵۳۰ تماس نیز در سایر حوزهها ثبت شده است.
وی همچنین به عملکرد اورژانس اجتماعی اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی، خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی استان ۷۵۳ تماس مرتبط را پاسخ داده که از این تعداد، ۴۱۰ مورد به دلیل فوریت و حساسیت موضوع برای پیگیری میدانی به گشت سیار ارجاع شده است.
حجتالاسلامی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از شهروندان با مسائل روانی و اجتماعی مواجه هستند و همین موضوع ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه، توسعه خدمات مشاورهای و افزایش آگاهی عمومی در این حوزه را بیش از پیش آشکار میکند.
وی در ادامه از تمدید پویش ملی «کنار مردم» خبر داد و گفت: این پویش با هدف ثبت و بازتاب روایتهای مردمی از تداوم خدمترسانی بهزیستی در شرایط جنگی اجرا میشود و تا پایان جنگ تحمیلی سوم ادامه خواهد داشت.