صدور بیش از245 هزار مجوز کسب و کار تا پایان سال1404 در استان همدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان حسن پیمانی در حاشیه جلسه با فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار درگاه ملی صدور مجوزها با همکاری اصناف و دستگاه های اجرایی تاکنون 306 هزار درخواست پروانه کسب از سوی متقاضیان کسب و کار در استان همدان ثبت و از این تعدادبیش از 245 هزار بصورت برخط صادر شده است.

وی ادامه داد: اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه‌ای است که رهبر شهید در این زمینه فرمودند: " بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده‌ی اقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد (پنجره‌ای برای کارها) همین یک کار، اگر درست انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد".

پیمانی گفت: 3 کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.

وی با اشاره به سه مجوز پر تقاضا در این زمینه گفت: کارت رانندگی بین شهری با 30 هزار درخواست و خیاطی لباس با 15 هزار و قالیبافی با 10 هزار، بیشترین متقاضی صدور مجوزهای کسب وکار در استان بودند.

