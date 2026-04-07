مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات الهی نهاوند با حضور استاندار همدان افتتاح شد

به گزارش ایلنا از همدان، مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، فرماندار نهاوند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و امام جمعه شهرستان نهاوند افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در چهار طبقه و با زیربنای ۶۳۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه راه‌اندازی شده و بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفر از جمعیت تحت پوشش آن از خدمات این مرکز بهره‌مند خواهند شد.

