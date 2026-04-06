به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: از این تعداد، ۵۹ درصد تماس‌ها مربوط به اطلاع‌یابی، ۲۵ درصد مرتبط با امور مشترکین و ۱۶ درصد در حوزه حوادث در سیستم CRM ثبت شده است.

بختیاری‌فر با اشاره به سهم شهرستان‌ها در حجم تماس‌ها بیان کرد: شهر همدان با سطح اشغال ۶۸.۵ درصدی بیشترین میزان تماس را به خود اختصاص داده است. البته تراکم جمعیت و فرآیندهای مرتبط با امور مشترکین نیز در این موضوع مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های نسبت طول شبکه و تعداد انشعابات، شهرستان اسدآباد در بخش شبکه و انشعابات شهری، شهرستان ملایر در روستاها و شهر همدان در حوزه شبکه و انشعابات فاضلاب بیش از استاندارد با حوادث و اتفاقات مرتبط مواجه بوده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تأکید کرد: خدمات غیرحضوری امور مشترکین با سهم ۲۵ درصدی از حجم مرکز، بیشترین زمان پاسخگویی را به خود اختصاص داده است. شهر همدان با ۶۵ هزار تماس در سال، اختلاف چشمگیری با سایر شهرستان‌ها دارد و ضروری است که سایر شهرستان‌ها نیز اطلاع‌رسانی و اقدامات لازم را برای کاهش مراجعات حضوری انجام دهند.

بختیاری‌فر یادآوری کرد: مرکز ارتباطات در دو بازه شش‌ماهه اقدام به نظرسنجی و ارزیابی عملکرد کرده است. تغییرات چشمگیر در برخی شاخص‌ها، بیانگر مسیرهای روشن برای حل مسائل و ارتقای کیفیت خدمات است.

انتهای پیام/