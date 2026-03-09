دشمن سودای تجزیه ایران را دارد؛ حفظ وحدت اولویت است

به گزارش ایلنا از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی عصر امروز در آیین بیعت مردم همدان با سومین رهبر انقلاب اسلامی در میدان تاریخی امام خمینی(ره) اظهار کرد: نیت همیشگی رهبر شهید انقلاب خدمت به اسلام، انقلاب و مردم و اعتلای کشور بود و در این راه نیز به شهادت رسید‌.

وی با تقدیر از حضور مردم در میادین و خیابان‌ها برای دفاع از کشور؛ اجر آن را مجاهدت در راه خدا عنوان کرد و افزود: اجر امروز کار مردم مانند اجر مردمانی است که در کنار انبیاء قرار داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه حضور مردم انقلاب را به قله می‌رساند تصریح کرد: مجلس خبرگان تلاش کردند شخصی انتخاب کنند که از تمام جهات ادامه دهنده راه انقلاب باشد؛ در قانون اساسی و شرع، ولی فقیه باید شرایط و ویژگی‌های خاصی داشته باشد از شجاعت تا مدیریت و اجتهاد، تا تقوا و زهد.

وی افزود: آنچه رهبر شهید انقلاب برای اقتدار کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال می‌کردند توسط فرزند صالح ایشان با قوت و قدرت دنبال خواهد شد.

شعبانی تصریح کرد: فرزند بودن در ولی فقیه شاخص نیست، بلکه توانایی‌ها و خصوصیات شخص مهم هست که به تایید مجلس خبرگان رسیده است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب با رای قاطع خبرگان انتخاب شد ادامه داد: امروز حفظ انسجام و وحدت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است آن هم در برابر دشمنی که سودای تجزیه ایران را دارد اما کورخوانده است.

