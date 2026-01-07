تاکید استاندار همدان بر تقویت رسانه هاوارتقای سواد رسانه ای مدیران
استاندار همدان، رسانه ها را پلی قوی میان مردم و مسوولان دانست و گفت: رسانههای بومی باید تقویت شوند و همزمان باید شاهد ارتقای سطح سواد رسانه مدیران باشیم تا جریان اطلاع رسانی صحیح و به هنگام به مردم پررنگ شود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوریشمسی روز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اعلام آمادگی برای حضور مستقیم در میان مردم،افزود: رسانه توانمند میتواند هم اقدامات نظام و دولت را بهدرستی منعکس کند و هم مطالبات و دغدغههای مردم را به مسئولان منتقل کند. گفتوگوی دوسویه با مردم، مسیر صحیح حل مسائل اجتماعی است.
وی با انتقاد از کمتوجهی به اطلاعرسانی و ارتباط موثر مدیران با افکار عمومی و رسانهها گفت: زمانی که اقدامات فرهنگی و اجتماعی بهدرستی به مردم منتقل نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و تلاشهای انجامشده دیده نمیشود.
استاندار همدان ضعف اطلاعرسانی را یکی از آسیبهای جدی مدیریت فرهنگی دانست و تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی برای ارتقای شرایط فرهنگی و اجتماعی آنان انجام میشود، اگر کاری انجام شود اما به جامعه منتقل نشود این موضوع به بیاعتمادی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانهای گفت: استانداری همدان آمادگی دارد دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران استانی و شهرستانی و فعالان رسانهای با حضور اساتید مجرب برگزار و هزینههای آن را تامین کند، چراکه خلاقیت، نوآوری و حساسیت اجتماعی از الزامات اثرگذاری در حوزه فرهنگ است.
استاندار همدان همچنین گفت: نشستهای موضوعمحور در حوزههایی مانند مسکن، خدمات شهری، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و مسائل اجتماعی با حضور مدیران دستگاهها برگزار شود تا مردم پاسخ پرسشهای خود را بهصورت مستقیم دریافت کنند.
وی اضافه کرد: آمادگی دارم در هر زمان و مکانی، از مسجد و محله تا پایگاههای اجتماعی، با مردم گفتوگو کنم، مدیران دستگاهها نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و پاسخ روشنی به مطالبات آنان ارائه دهند.
استاندار همدان با تاکید بر لزوم بازتعریف رویدادهای فرهنگی متناسب با بوم استان اظهار کرد: رویداد فرهنگی محدود به قالبی خاص نیست و نشاط اجتماعی، شادی دینی و برنامههای متناسب با خانوادهها و کودکان باید در کنار مناسبتهای مذهبی مورد توجه جدی قرار گیرد.
ملانوریشمسی اظهار کرد: استان همدان از اسناد، نقشهها و دستورالعملهای متعددی در حوزه فرهنگ برخوردار است، مسئله اصلی کمبود سند نیست بلکه چالش اساسی در اجرا و اطلاعرسانی مناسب است، دستگاهها میتوانند برنامههای خود را ذیل نقشه فرهنگی استان اجرا کنند و برای این اقدامات نیز امکان حمایت و تامین اعتبار وجود دارد.
وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی نقش راهبردی در تصمیمسازی فرهنگی و اجتماعی دارد و ضروری است جلسات آن با نظم، استمرار و پیگیری جدی اجرای مصوبات همراه باشد.