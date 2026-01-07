تاکید استاندار همدان بر تقویت رسانه هاوارتقای سواد رسانه ای مدیران

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی روز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اعلام آمادگی برای حضور مستقیم در میان مردم،افزود: رسانه توانمند می‌تواند هم اقدامات نظام و دولت را به‌درستی منعکس کند و هم مطالبات و دغدغه‌های مردم را به مسئولان منتقل کند. گفت‌وگوی دوسویه با مردم، مسیر صحیح حل مسائل اجتماعی است.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به اطلاع‌رسانی و ارتباط موثر مدیران با افکار عمومی و رسانه‌ها گفت: زمانی که اقدامات فرهنگی و اجتماعی به‌درستی به مردم منتقل نشود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و تلاش‌های انجام‌شده دیده نمی‌شود.

استاندار همدان ضعف اطلاع‌رسانی را یکی از آسیب‌های جدی مدیریت فرهنگی دانست و تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی برای ارتقای شرایط فرهنگی و اجتماعی آنان انجام می‌شود، اگر کاری انجام شود اما به جامعه منتقل نشود این موضوع به بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای گفت: استانداری همدان آمادگی دارد دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران استانی و شهرستانی و فعالان رسانه‌ای با حضور اساتید مجرب برگزار و هزینه‌های آن را تامین کند، چراکه خلاقیت، نوآوری و حساسیت اجتماعی از الزامات اثرگذاری در حوزه فرهنگ است.

استاندار همدان همچنین گفت: نشست‌های موضوع‌محور در حوزه‌هایی مانند مسکن، خدمات شهری، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و مسائل اجتماعی با حضور مدیران دستگاه‌ها برگزار شود تا مردم پاسخ پرسش‌های خود را به‌صورت مستقیم دریافت کنند.

وی اضافه کرد: آمادگی دارم در هر زمان و مکانی، از مسجد و محله تا پایگاه‌های اجتماعی، با مردم گفت‌وگو کنم، مدیران دستگاه‌ها نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و پاسخ روشنی به مطالبات آنان ارائه دهند.

استاندار همدان با تاکید بر لزوم بازتعریف رویدادهای فرهنگی متناسب با بوم استان اظهار کرد: رویداد فرهنگی محدود به قالبی خاص نیست و نشاط اجتماعی، شادی دینی و برنامه‌های متناسب با خانواده‌ها و کودکان باید در کنار مناسبت‌های مذهبی مورد توجه جدی قرار گیرد.

ملانوری‌شمسی اظهار کرد: استان همدان از اسناد، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه فرهنگ برخوردار است، مسئله اصلی کمبود سند نیست بلکه چالش اساسی در اجرا و اطلاع‌رسانی مناسب است، دستگاه‌ها می‌توانند برنامه‌های خود را ذیل نقشه فرهنگی استان اجرا کنند و برای این اقدامات نیز امکان حمایت و تامین اعتبار وجود دارد.

وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی نقش راهبردی در تصمیم‌سازی فرهنگی و اجتماعی دارد و ضروری است جلسات آن با نظم، استمرار و پیگیری جدی اجرای مصوبات همراه باشد.

انتهای پیام/