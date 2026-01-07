3518 سرقت انشعاب آب در همدان شناسایی شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از شناسایی و ساماندهی 3518 انشعاب غیرمجاز آب در 9 ماهه امسال خبر داد.
به گزارش اایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری، 3518 فقره انشعاب غیرمجاز آب در نقاط مختلف استان همدان شناسایی شده که این آمار بیانگر افزایش دقت و جدیت بازرسیهای شرکت آب و فاضلاب است.
بختیاریفر تصریح کرد: از مجموع انشعابات شناساییشده، 1311 فقره با انجام مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده که این اقدام ضمن صیانت از حقوق مشترکان، به مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش هدررفت آب کمک شایانی کرده است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، مطرح کرد: 2207 فقره انشعاب غیرمجاز نیز به طور کامل جمعآوری و برای متخلفان، برخورد قانونی اعمال شده است؛ اقدامی که در راستای صیانت از شبکه توزیع آب، پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و حفظ عدالت در بهرهمندی از این منبع حیاتی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: انشعابات غیرمجاز علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه توزیع، باعث افت فشار، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مشترکان قانونمدار میشود و شرکت آب و فاضلاب با رصد مستمر شبکه و استفاده از تیمهای بازرسی، با این پدیده به صورت جدی و بدون اغماض برخورد میکند.
بختیاریفر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از آب، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شرکت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.