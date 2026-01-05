طی سال جاری 336مددجوی کمیته امداد در همدان خانهدار شدند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان همدان از خانهدار شدن ۳۳۶ مددجو در ۹ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان سید حسن نعمتی صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات کمیته امداد اظهار کرد: در راستای اهداف توانمندسازی و حمایت از اقشار نیازمند، در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۳۶ واحد مسکن در قالب خرید، طرح نهضت ملی و کمک به احداث به ارزش ۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تکمیل و به مددجویان تحویل داده شد.
وی ادامه داد: در این مدت ۸ هزار و ۷۳۵ مورد کمک هزینه اجاره مسکن با اعتبار بیش از ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۴۱۶ مورد تسهیلات ودیعه مسکن با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان همدان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸۴۰ مورد کمک به تعمیر مسکن و فضای جانبی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در استان انجام شده است.
وی تعداد خانوادههای مستأجر در استان را ۸ هزار و ۵۰۰ خانوار اعلام کرد و ادامه داد: یکی از اهداف کمیته امداد تهیه مسکن مناسب برای خانوادههای نیازمند تحت حمایت بوده و اغلب مسکنهای تحویل داده شده در روستاها با اولویت مناطق محروم بوده است.
نعمتی گفت: تلاش میکنیم با کمک مردم و خیران و همافزایی نهادها، بار سنگین مسکن را از دوش نیازمندان برداریم.