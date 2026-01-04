مدیرکل راهداری استان:
جابهجایی ۸ میلیون تن کالا از همدان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از جابهجایی بیش از ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا از مبدا این استان به سایر نقاط کشور طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: موقعیت راهبردی همدان در شبکه حملونقل جادهای کشور، نقش مهمی در توزیع کالا ایفا میکند.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشیخرم صبح امروز در حاشیه بازدید از پایانههای باربری اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری، در مجموع ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا با صدور ۵۴۰ هزار و ۱۹۰ فقره بارنامه از طریق ناوگان حملونقل عمومی بخش کالا از مبدا استان همدان به اقصی نقاط کشور جابهجا شده است.
وی افزود: عمده کالاهای حملشده شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی و فرآوردههای نفتی بوده که سهم قابل توجهی از چرخه تأمین و توزیع کالا در کشور را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان در ادامه تصریح کرد: هماکنون ۱۱۰ شرکت حملونقل کالا، ۲۱ هزار و ۳۴۷ راننده فعال در بخش باری، ۱۷ هزار و ۱۶ دستگاه ناوگان باری و ۱۳ هزار و ۴۸۲ دستگاه ناوگان وانتبار در استان فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: استان همدان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر سه کریدور مؤثر حملونقل جادهای کشور، همجواری با مسیرهای منتهی به مرزهای غربی و اتصال راههای ارتباطی هفت استان به مرکز و جنوب کشور، از جایگاه ویژهای در حوزه حملونقل کالای جادهای برخوردار است.