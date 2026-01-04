به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی‌خرم صبح امروز در حاشیه بازدید از پایانه‌های باربری اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری، در مجموع ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا با صدور ۵۴۰ هزار و ۱۹۰ فقره بارنامه از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی بخش کالا از مبدا استان همدان به اقصی نقاط کشور جابه‌جا شده است.

وی افزود: عمده کالاهای حمل‌شده شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی بوده که سهم قابل توجهی از چرخه تأمین و توزیع کالا در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۱۰ شرکت حمل‌ونقل کالا، ۲۱ هزار و ۳۴۷ راننده فعال در بخش باری، ۱۷ هزار و ۱۶ دستگاه ناوگان باری و ۱۳ هزار و ۴۸۲ دستگاه ناوگان وانت‌بار در استان فعالیت دارند.‌

وی تاکید کرد: استان همدان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر سه کریدور مؤثر حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، همجواری با مسیرهای منتهی به مرزهای غربی و اتصال راه‌های ارتباطی هفت استان به مرکز و جنوب کشور، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل کالای جاده‌ای برخوردار است.

