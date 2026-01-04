خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان:

تصفیه ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در همدان

تصفیه ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در همدان
کد خبر : 1737200
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به عملکرد این شرکت در حوزه فاضلاب گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در سطح استان جمع‌آوری و پس از انجام فرآیندهای لازم تصفیه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در همین بازه زمانی، ۱۳ میلیون مترمکعب از پساب تصفیه‌شده در راستای مدیریت بهینه منابع آب، به صنایع استان از جمله نیروگاه شهید مفتح، پتروشیمی هگمتانه و شهرک صنعتی ویان منتقل و مورد استفاده قرار گرفته است.

بختیاری‌فر با تأکید بر اهمیت استفاده از پساب در شرایط کم‌آبی، مطرح کرد: بازچرخانی فاضلاب و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده، یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و آب‌های زیرزمینی به شمار می‌رود و نقش مهمی در پایداری تأمین آب بخش صنعت دارد.

وی ادامه داد: استفاده صنایع از پساب، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب سالم، موجب کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای تاب‌آوری استان در برابر تنش‌های آبی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، با هدف افزایش تولید پساب استاندارد و گسترش استفاده از آن در بخش‌های مختلف، به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان همدان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی