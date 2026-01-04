مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان:
تصفیه ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در همدان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به عملکرد این شرکت در حوزه فاضلاب گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در سطح استان جمعآوری و پس از انجام فرآیندهای لازم تصفیه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: در همین بازه زمانی، ۱۳ میلیون مترمکعب از پساب تصفیهشده در راستای مدیریت بهینه منابع آب، به صنایع استان از جمله نیروگاه شهید مفتح، پتروشیمی هگمتانه و شهرک صنعتی ویان منتقل و مورد استفاده قرار گرفته است.
بختیاریفر با تأکید بر اهمیت استفاده از پساب در شرایط کمآبی، مطرح کرد: بازچرخانی فاضلاب و بهرهگیری از پساب تصفیهشده، یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و آبهای زیرزمینی به شمار میرود و نقش مهمی در پایداری تأمین آب بخش صنعت دارد.
وی ادامه داد: استفاده صنایع از پساب، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب سالم، موجب کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای تابآوری استان در برابر تنشهای آبی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب و افزایش ظرفیت تصفیهخانهها، با هدف افزایش تولید پساب استاندارد و گسترش استفاده از آن در بخشهای مختلف، بهصورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان همدان قرار دارد.