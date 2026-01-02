به گزارش ایلنا از همدان، عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در پی ناآرامی‌های اخیر در همدان پیام بدین شرح صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به برخی نا آرامی‌های اخیر در سطح استان توسط عده‌ای فریب خورده القائات رسانه‌ای معاندین لازم است نکاتی را به شرح ذیل متذکر شود.

هرگونه اعتراض مشروع بایستی از مسیر قانونی آن انجام و اقدام خارج از آن جرم تلقی گردیده و عاملین آن مسؤول جبران تمام خسارات جانی و مالی به نفوس مردم، اموال عمومی و خصوصی هستند.

متذکر می‌شود هر اقدامی که همسو با دشمن موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و ورود خسارت به اموال و نفوس عمومی مردم یا در ارتباط با اهداف رسانه‌های معاند صورت گیرد از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب و بر اساس قوانین حاکم برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با عاملین آن صورت می‌گیرد.

در پایان ضمن تشکر از قاطبه شهروندان‌ عزیز که با بصیرت کافی و آگاهی از توطئه‌های دشمنان‌، پشتیبان فرزندان‌ خود در نیروهای نظامی و انتظامی هستند به معدود افراد فریب‌خورده هشدار داده می‌شود در صورت عدم توجه به هشدارها و خدشه به امنیت عمومی، ضابطین مکلفند به عنوان جرم مشهود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستورات قضایی صادره، برخورد قاطعانه در راستای تامین امنیت مردم معمول و متهمین بازداشت و جهت اقدامات مقتضی تحویل مقامات قضایی کنند.

انتهای پیام/